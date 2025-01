Quart de Poblet denuncia la falta d’informació de la Generalitat sobre les balses de fangs i el macroabocador de la DANA

Un mes després, la Conselleria de Medi Ambient encara no ha aportat els estudis que confirmen que aquestes instal·lacions no provoquen impacte ambiental

El govern valencià no va realitzar consulta alguna ni a l’Ajuntament ni a la CHJ sobre el possible risc de contaminació del Canal Júcar-Turia

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha denunciat la falta de resposta de la Conselleria de Medi Ambient a la sol·licitud d’informació remesa fa un mes per conèixer el resultat dels anàlisis realitzats a la zona on es troba un macroabocador provisional de la DANA i quatre balses de fangs.

El consistori va enviar la petició després de rebre confirmació de la Confederació Hidrogràfica del Júcar (CHJ) de que la conselleria no li havia realitzat cap consulta sobre el possible impacte ambiental que podia provocar la ubicació d’aquestes instal·lacions a la zona.

La alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “necessitem saber que la Conselleria ha actuat bé i que no hi ha filtracions al Canal Júcar-Turia, que subministra aigua a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, que tampoc s’ha produït cap tipus de contaminació ni en el subsol ni en els aqüífers i que, per tant, no existeix cap risc per a la salut pública”.

A més, Mora ha lamentat que “aquesta falta de resposta se suma a l’actitud de la Conselleria de Medi Ambient, ja que no ens va comunicar en cap moment que el macroabocador i les quatre balses de fangs es posarien en el nostre terme municipal. Ens vam assabentar quan el conseller, Vicente Martínez Mus, ens va convidar, amb hora i mitja d’antelació, a una visita que anava a fer a la planta per fer-se la foto”.

Els tècnics municipals estan fent seguiment de l’evolució d’aquest macroabocador, que fins ara no s’ha començat a buidar, malgrat l’anunciada desescalada.

És més, no deixa de créixer i ja s’hi acumulen milers de tones d’enseres i residus voluminosos procedents dels municipis devastats per la DANA. També estan molt atents els tècnics de les quatre balses de fangs i consideren fonamental conèixer quina és la solució d’impermeabilització adoptada.