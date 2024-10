Quart de Poblet es converteix en la capital del cinema amb la gala inaugural del 41é Festival Quartmetratges

Aquest divendres, 11 d’octubre, se celebra la Gala de Presentació del festival, que comptarà amb l’humorista Jesús Manzano

El festival de curts referent en la Comunitat Valenciana aposta, un any més, pel cinema valencià

El 41é Festival de Quartmetratges arranca aquest divendres, 11 d’octubre, amb la seua gala d’inauguració, que comptarà amb l’actuació de l’humorista Jesús Manzano.

La gala, oberta al públic, tindrà lloc en el Centre Cultural El Casino a les 19.30 hores, i durant la mateixa es donarà a conéixer la programació oficial del festival. A més, el productor de cinema i guanyador del premi a millor curtmetratge documental en la passada edició de Quartmetratges, Alexander Lemus, serà l’encarregat de presentar el vídeo promocional d’aquesta edició.

També durant la inauguració es donarà a conéixer el curt realitzat dins del Projecte de Cinema i Acció de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Quart de Poblet. El títol del curt és “El iaio” amb guió i direcció de Blai Moya i Viola.



L’edició amb més participació

Quartmetratges s’ha convertit en el festival de curts referent de la Comunitat Valenciana, tant que enguany el nombre de curts presentats s’ha incrementat un 30% respecte a l’edició anterior, amb 74 curts, dels quals s’han seleccionat 20: 4 d’animació, 3 documentals i 13 de ficció. Hi ha 7 curts en valencià, l’edició en què major nombre de curts en valencià s’han presentat. De manera paral·lela se celebra la 36é edició del certamen de guions, al qual s’han presentat 50 obres, la qual cosa suposa un increment del 42,8%.

Programació cultural paral·lela i sessions adaptades



Aquesta gala és el tret d’eixida del festival, que compta amb una gran programació cultural per a tots els públics fins al 19 d’octubre.



El dissabte 12 d’octubre, a les 18.00 hores, en el Auditori Molino de Vila, es projectarà la producció valenciana “La Casa”, del director Álex Montoya, basada en la novel·la gràfica de l’autor valencià i Premi Nacional de Còmic, Paco Roca. Aquesta pel·lícula compta amb el premi del públic del 27 festival de Màlaga i amb el Premi Feroç Porta Fosca a Millor Pel·lícula.

A més, els dies 16, 17 i 18 d’octubre es projectaran en el Centre Cultural El Casino els curts seleccionats per a la Secció Oficial en una sessió doble. Com a novetat d’aquesta edició i amb l’objectiu de fer el festival més inclusiu, les projeccions del dia 17 d’octubre estaran adaptades i seran completament accessibles per a persones amb discapacitat visual i auditiva.

Per al públic infantil, el dissabte 19 d’octubre a les 12.00 hores, s’ha organitzat el taller infantil “Monstres de pel·lícula” de “Lluminària, Art i aprenentatge”, a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor.

Per a finalitzar el festival, el 19 d’octubre, a les 19.30 hores, en el Centre Cultural El Casino, se celebrarà la gala de clausura amb el lliurament de premis, conduïda per l’artista Pepa Cases.

Un any més, Quartmetratges aposta pel cinema valencià, sent un lloc de trobada per als joves cineastes de la nostra Comunitat i un espai per al desenvolupament de la creativitat i la investigació.

Aquest festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Quart de Poblet i de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de l’Institut Valencià de Cultura, i de l’àrea de Cultura de la Diputació de València.