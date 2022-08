L’Ajuntament, al costat de les clavàries, i associacions culturals i esportives que participen en les festes han preparat deu dies de celebracioón que començaran el 2 de setembre

Els quarteros i quarteras tenen ganes de viure com mai les seues festes després de dos anys de restriccions en els quals no han pogut gaudir de tots els actes a causa de la pandèmia. L’Ajuntament ho sap i ha preparat un programa ampli i variat pensat per a cobrir totes les aficions i preferències. Un treball de titanes que han dut a terme al costat de les clavaries, els moros i cristians, les comissions de festes i les associacions culturals, lúdiques i esportives del municipi, mostrant un any més la potent participació ciutadana amb la qual compta Quart de Poblet. Unes Festes Majors, Patronals, Populars i de Moros i Cristians que es preveuen històriques i inoblidables. Per a començar, és una de les edicions en la qual més actes s’han programat. En concret, quasi 200 activitats que començaran el 2 de setembre.

I, com a marca la tradició, el tret d’eixida oficial el posaran les 21 salves que es dispararan a les huit i mitja a la porta de l’Ajuntament. A les onze de la nit, en la Plaça de l’Església, els Clavaris de la Mare de Déu de la Llum, els Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits i els Clavariesses de la Mare de Déu de la Bona Mort donaran el Crit de Festes amb una discomóvil !!!

Una de les cites més importants que marquen l’inici de la Festa en quart de Poblet és el Festival de Bandes de Música, que serà a les onze de la nit, al costat de la Biblioteca Municipal Enric Valor, i que en aquesta ocasió comptarà amb la participació del Centre Artístic Musical de Xàbia i, com sempre amb l’Associació Musical L’Amistat.

Des d’aqueix moment, i durant deu dies, el poble es convertirà en un no parar de veïns i veïnes de totes les edats i de visitants que aniran d’un lloc a un altre de la localitat per a passar-s’ho bé en qualsevol dels dos-cents actes. Sens dubte, en els quals més gaudeix la ciutadania és en els quals, en principi, van destinats als més xicotets de la casa però que, en la pràctica, gaudeix tot el poble. Les associacions han preparat jocs infantils d’aigua, una globotà, campionats d’Humor groc per a tota la família, i, organitzat per l’Ajuntament, l’espectacle infantil Lunàticus, a càrrec de la companyia Teatre Paradís.

El diumenge 4 d’agost arriba la tradicional Holi en la qual centenars de xiquets i xiquetes recorreran el trajecte que discorre entre les Pistes d’Atletisme fins a l’Avinguda del Mediterrani. Les persones participants hauran d’anar amb el pèl protegit i amb roba adequada perquè amb tota seguretat acabaran d’un color diferent amb el qual van començar.

La Cultura amb majúscula no falta mai a Quart de Poblet. El dissabte s’inaugura Q-ART, el Festival d’Arts de la localitat en les modalitats de pintura, escultura i gravat.

També el dissabte, a les deu de la nit, començarà la tradicional “Passejà” en honor del Patró Sant Onofre, a càrrec dels Clavaris i acompanyats per l’Agrupació Musical L’Amistat, que recorrerà els carrers del poble amb les seues característiques Rodes de Foc. En acabar, se servirà orxata i fartons en la seu de la Clavaria a tots els quarteros i quarteras que ho desitgen.

El Festival de paelles, els diferents actes litúrgics, múltiples espectacles infantils i per a adults, la 42a Edició de Trofeu Xiquet de Quart de Galotxa, el correfoc Apocalipsi, la Nit de Albades, el tradicional repartiment de murta, la Nit de Charangues, concerts, discomóvil, mascletàs i castells són algunes de les moltíssimes iniciatives que es desenvoluparan en la localitat de l´Horta Sud.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, convida als qui no coneixen Quart de Poblet a descobrir-ho en festes, “aquests dies Quart de Poblet obri les seues portes i convida al món a sumar-se i a convertir-se en un veí més. Perquè si hi ha alguna cosa que ens caracteritza és que som un poble acollidor que ha sabut integrar en el seu dia a dia a gent d’altres cultures i tradicions, i organitzem les nostres Festes partint de la base de la diversitat i la participació”.

setembre.

Posa el següent enllaç en el teu navegador per a tindre accés al llibre de festes digital.