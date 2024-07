Seguiment de tortugues en el riu, festival de bandes o piscina d’estiu són altres propostes de l’agenda

Quart de Poblet ofereix ha organitzat moltes activitats per a gaudir de l’estiu sense eixir del municipi.

El Parc Natural del Túria és un dels punts més destacats, ja que continuen les activitats mediambientals per a tota la família.

En aquesta ocasió, es realitzarà un seguiment de tortugues. Per a conéixer els tipus d’espècie que habiten en el riu així com les amenaces a les quals s’enfronten.

La cita serà aquest dissabte, 13 de juliol, a les 10.30 hores, en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa. Per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533.

Una cita destacada serà la final de l’Eurocopa, que enfrontarà a la Selecció Espanyola contra Anglaterra. Per a gaudir al màxim de la trobada i del millor ambient, l’Ajuntament instal·larà una pantalla gegant. En el Poliesportiu municipal, el diumenge 14 de juliol, a partir de les 20.00 hores.

L’accés serà per ordre d’arribada i, una vegada completat l’aforament, el partit es podrà veure des de fora del recinte. Es recorda que no es pot entrar ni consumir cap mena de beguda alcohòlica ni fumar ni vapear dins del recinte.

La nota musical la posarà aquest cap de setmana l’Agrupació Musical l’Amistat amb el Festival de Bandes a l’aire lliure que se celebrarà el dissabte, a partir de les 22.00 hores, en la pista esportiva situada al costat de la Biblioteca Municipal.

I qui desitge gaudir d’un bon pícnic, cal recordar que aquest diumenge finalitza la temporada de la Pinaeta, la zona de paellers i de pícnic a l’aire lliure. Aquest espai està obert el divendres, de 18.30 a 21.30 hores i el cap de setmana, d’11.00 a 18.30 hores.

D’altra banda, la piscina d’estiu ofereix un espai on relaxar-se i refrescar-se. L’horari de divendres a diumenge és d’11.00 a 20.00 hores, mentre que de dilluns a dijous és de 12.00 a 20.00 hores.

Cal destacar que les tarifes s’han mantingut i, que per a les persones posseïdores de la Targeta Pensionista, Targeta Ciutadana Daurada i Targeta Sanitària Daurada de Quart de Poblet i menors de tres anys, l’accés és gratuït. La venda anticipada d’entrades es pot efectuar en l’enllaç de Aqquart. Per part seua, la piscina del Barri del Crist està oberta d’11.30 a 18.30 hores per a ajudar a sufocar les altes temperatures.