A aquesta quantitat se suma la inversió del Pla Edificant i les aconseguides per l’Ajuntament a través de convenis amb empreses.

El CEIP Ramón Laporta passa a denominar-se María Moliner i el CEIP Villar Palasí canvia el seu nom pel de Molí d’Animeta en compliment de la Llei de Memòria Històrica

L’Ajuntament de Quart Poblet ha invertit més de 112.000 euros en els col·legis. Part d’aquests diners que han eixit de les arques municipals s’ha destinat a cobrir les necessitats que han anat sorgint en els centres al llarg del curs escolar amb la intenció de millorar les seues instal·lacions, la seguretat, accessibilitat i ús eficient.

La Comissió de Manteniment de Centres Educatius, formada per personal tècnic de l’àrea d’Urbanisme i de l’àrea d’Educació, el Coordinador dels Serveis Municipals Generals i els responsables polítics d’aquestes àrees, ha respost a les necessitats rebudes diàriament dels centres escolars prioritzant les més urgents.

També s’han planificat les actuacions de conservació i manteniment com poden ser les de jardineria, electricitat o lampisteria. S’han aprofitat els períodes vacacionals per a escometre obres de major envergadura i ha sigut durant el període estival el moment que s’han intensificat les actuacions, tant per part dels serveis generals municipals, com les contractades a empreses externes i les del Pla EDIFICANT.

Enguany destaca la inversió realitzada de remodelació integral del pati d’infantil del CEIP Ramón Laporta, des d’aquest curs, canvia oficialment el seu nom pel de María Moliner.

En el CEIP La Constitució la inversió més important és la construcció d’un carril bici intern, i en el CEIP San Onofre l’habilitació d’una nova aula de música. En el CEIP Villar Palasí, ara denominat Vaig moldre d’Animeta, a la inversió municipal cal sumar els 30.000 invertits per l’empresa PPG en la remodelació de la façana de l’edifici d’infantil, la restauració i pintura del pati, destacant els tres grans murals realitzats per David amb la col·laboració de famílies, alumnat, professorat i voluntariat de la pròpia empresa.