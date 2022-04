33 joves recullen el guardó en un emotiu acte

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha entregat els Premis Educatius a l’alumnat que va finalitzar els seus estudis de primària i secundària en el curs 20-21. El guardó no sols s’atorga als qui hagen tingut el millor expedient acadèmic sinó també, com destaca la regidora d’Educació, Consue Campos, a aquell que “pels seus valors, la seua companyonia i el seu gran esforç mereix compartir aquest dia de festa i pujar a l’escenari per a retre-li homenatge”

La XI edició ha destacat per ser molt emotiva i la primera celebrada després del més dur de la pandèmia.

A la sala d’actes va acudir l’alumnat, el professorat i els familiars dels i les premiades, que van gaudir de “un dia de festa” per a l’educació.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha felicitat els premiats però també ha volgut destacar la labor de tota “ la comunitat educativa, que porta quasi 3 anys treballant molt dur per adaptar els centres perquè foren segurs i mantindre la qualitat educativa en qualsevol circumstància”

Cadascun dels i les premiats rebrà, a més de l’afecte, l’orgull i el reconeixement públic, una dotació econòmica.

L’alcaldessa i la regidora d’Educació també han recordat la labor dels pares, mares i professorat. L’Ajuntament, malgrat no tindre les competències en matèria educativa, s’involucra molt en la gestió educativa del municipi i emprén iniciatives per a donar suport al desenvolupament humà, acadèmic i familiar dels veïns i veïnes més joves en totes les seues etapes educatives. Des de l’etapa de presecolar amb l’Escola Infantil Municipal Ninos fins a l’adulta, com amb els cursos de Unisocietat per a majors de 35 anys.

Entre els projectes pioners desenvolupats per la regidoria d’Educació destaca el programa Desperta´t posat en marxa al febrer en tots els instituts i col·legis concertats de la localitat amb l’objectiu de facilitar la vida familiar i laboral. És una iniciativa pionera que obri la porta dels centres educatius de secundària una hora abans que comencen les classes. Uns educadors els ajudaran i acompanyaran i els ensenyaran a millorar en la seua organització i planificació escolar, conéixer tècniques d’estudi i generar sinergies de suport entre companys. A més, també podran desdejunar de manera saludable en aqueix temps. En definitiva, que entren a classe amb preparació i motivació per aprendre.

Altres iniciatives que té molt èxit és l’Escola de Famílies en la qual aborden temes molt interessants que afecten alumnes i alumnes de totes les edats.

Els premiats pel seu expedient i esforç en Primària són:

MIGUEL GARCÍA ALTABERT, ADRIÁN GARCÍA LÓPEZ,NAIARA VAN CAUTEREN SÁNCHEZ,SOFÍA SOLER CÓRDOBA,FERRÁN RITA GARCÍA,PAU CAMPOS MEDINA,AITOR CEBRIÁ IBARRA,LUCÍA MARTÍNEZ SANMARTÍN,BEATRIZ REMOLINA DAUDÉN,ANDREU ARIAS MARTÍNEZ,IRENE BELLVER OJEDA,ADRIANA CANO QUEROL,PAULA GONZÁLEZ PIQUERAS, SILVIA MURCIA,ONSALVE,ÁLVARO VICENTE SANZ, JUDIT SOLER CANTERO, HUGO MORENO PEREIRA,SARA RIDAURA OLIVARES, LUCÍA TOMÁS JUAN, LUCÍA DE LAMO ESCUDERO, ÁLVARO GINÉS BLASCO, MARÍA MINCHAN SÁNCHEZ, LEYRE SORIA ZAPAT

Els premiats pel seu expedient i esforç en Secundària són:

LUCÍA TALAVERA HAJA, ADRIANA LOZANO BELMONTE, MARTA MUÑOZ CÁMARA, INMACULADA SALMERÓNPÉREZ, CARLA GONZÁLEZ MEDINA, LAURA GARCÍA JUAN, PAULA LUCÍA GARCÍA MONTEAGUDO, ZAIRA MARÍA ESCOTO SÁNCHEZ, NORA MIHRAJ SAMAMI, JOSÉ RAMÓN MEDINA MARTÍNEZ

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià