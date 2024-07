Quart de Poblet organitza una Nit de Ratpenats al Parc Natural del Túria

Quart de Poblet està vivint l’estiu d’una manera intensa amb propostes per a tota la família. La naturalesa és un bon refugi per a la calor i el parc natural del Túria és un dels espais més destacats amb activitats aquest estiu.

Per a acomiadar en gran el cicle de propostes en el riu de tot l’any. L’Ajuntament i la Fundació Limne realitzaran aquest divendres, 19 de juliol, a les 20.30 hores, la tradicional Nit de Ratpenats. Per a això, els i les participants podran observar i seguir els ratpenats a través d’aparells de radiofreqüència.

Es tracta d’una de les espècies més especials que viuen al parc natural i durant la nit es parlarà de com pot millorar-se aquest hàbitat entre tots i totes. Per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533.

Per part seua, les persones majors del Barri del Crist podran gaudir d’un animat ball amb música en directe i sopar en el Club de Convivència, el dissabte, 20 de juliol, a partir de les 21.00 hores.

D’altra banda, la piscina d’estiu és un espai on refrescar-se ara que estreny la calor i pugen les temperatures. L’horari de divendres a diumenge és d’11.00 a 20.00 hores, mentre que de dilluns a dijous és de 12.00 a 20.00 hores.

Cal destacar que les tarifes s’han mantingut i que per a les persones posseïdores de la Targeta Pensionista, Targeta Ciutadana Daurada i Targeta Sanitària Daurada de Quart de Poblet i menors de tres anys l’accés és gratuït. La venda anticipada de tíquets es pot efectuar en l’enllaç de Aqquart. Per part seua, la piscina del Barri del Crist està oberta d’11.30 a 18.30 hores per a ajudar a sufocar les altes temperatures.