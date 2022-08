Quart de Poblet presenta la seua oferta esportiva municipal amb activitats per a tots els gustos i edats

Des dels tradicionals cursets de natació, balls de saló o tennis fins als de kangoo jumps, com superar la fòbia a l’aigua, la dansa oriental o el piloga

L’1 de setembre s’obri el termini per a apuntar-se a les ofertes esportives municipals de Quart de Poblet. Gràcies a les instal·lacions amb la qual compta el municipi, es poden trobar cursets per a totes les edats i gustos.

Natació, Aquatraining, teràpia d’esquena i natació adaptada per a persones amb diversitat funcional o com superar la fòbia a l’aigua són algunes de les activitats que es desenvoluparan en les piscines. A les sales, per part seua, s’oferirà aerogap, ball de saló, cross training, dansa oriental, pilates, piloga, ioga o zumba.

Kangoo Jumps, runners, tennis, padel i skate es desenvoluparan en les pistes adequades per a aquestes disciplines, mentre que activitats com a street dance i marxa nòrdica es realitzaran en els frontons municipals i en el poliesportiu, respectivament.

L’horari d’atenció d’oficines és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dimecres, a més, de 16.00 a 18.30 hores. Per als qui desitgen realitzar la inscripció en les Oficines del Poliesportiu hauran de presentar el DNI o DNI del menor i, en cas d’aplicar alguna tarifa de descompte, ha de ser portador del carnet Jove o de la Targeta Ciutadana.

Quant als descomptes, les persones residents en el municipi que disposen del carnet Jove tindran un 25% i les no residents un 15%. D’altra banda, les famílies nombroses disposaran d’un 10% de descompte. Recordar que no es poden acumular dues bonificacions en una mateixa persona.

Els interessats a apuntar-se als diferents cursets esportius que arranquen després de l’estiu poden presentar les seues sol·licituds des de l’1 fins al 23 de setembre. Ho poden fer tant de manera presencial, acudint a la consergeria del Poliesportiu, com de manera en línia a través de la pàgina web https://esports.quartdepoblet.es/.

Per a les persones abonades la sol·licitud de cita prèvia arrancarà l’1 de setembre a partir de les 9.00. Per a aquells usuaris i usuàries que desitgen fer un canvi en la mena d’abonament tenen la possibilitat de fer-lo de l’1 al 2 de setembre. Quant a noves inscripcions, els residents de Quart de Poblet i del Barri del Crist podran fer-lo del 6 al 9 de setembre. La resta de sol·licituds es podran presentar del 12 al 13 de setembre.

Pel que fa als i les cursetistes, la sol·licitud de cita prèvia serà a partir del 12 de setembre a les 9.00 hores. Les persones interessades a fer un canvi en l’abonament el podran realitzar el 14 de setembre i aquells que estiguen interessats a inscriure’s per primera vegada podran fer-ho del 15 al 21 de setembre si eres resident de Quart de Poblet o del Barri de Crist i del 22 al 23 de setembre per a la resta de persones no pertanyents al municipis.