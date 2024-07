Quart de Poblet prohibeix els pisos turístics per unanimitat

El ple, a proposta de l’equip de Govern, també aprova facilitar que els baixos comercials es puguen habilitar com a ús residencial

L’objectiu és afavorir l’accés a plantes baixes a persones majors o amb mobilitat reduïda

El ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat, per unanimitat de tots els grups municipals, la proposta de l’equip de Govern de modificar algunes normes urbanístiques del Pla General per a afavorir l’accés a l’habitatge.

Les principals mesures adoptades són eliminar les restriccions perquè els baixos comercials es puguen habilitar com a ús residencial i prohibir els apartaments en règim d’explotació hotelera, els anomenats pisos turístics.

Per tant, a partir de hui, ja no es concediran noves llicències. Els habitatges actualment existents no es veuran afectades per aquesta decisió plenària.



A diferència d’altres municipis, que han paralitzat la concessió de llicències de manera cautelar, la intenció de l’equip de Govern és que es convertisca en definitiva quan es complisquen tots els terminis, per la qual cosa es ja s’ha redactat la proposta de planejament a aquest efecte.



És a dir, a Quart de Poblet ja no hi haurà més pisos turístics que els que ja existeixen.

Aquest tipus d’allotjaments provoca que hi haja menys habitatges destinats a lloguer de llarga estada i, les poques que queden, tenen uns preus inassequibles per a la majoria de la població.

Encara que actualment el nombre de pisos turístics a Quart de Poblet és escàs, la decisió de València de paralitzar les llicències ha provocat que l’àrea metropolitana es convertisca en focus d’atracció d’aquest negoci.

Aquests pisos provoquen “la gentrificació de la població. És a dir, l’expulsió dels veïns i veïnes dels nuclis històrics per no poder pagar uns preus que sí que poden pagar els turistes.

L’altra gran mesura impulsada per l‘equip de Govern liderat per Cristina Mora, és la d’eliminar les restriccions perquè els baixos comercials es puguen habilitar com a ús residencial.

Fins al moment només es permet habilitar com a ús residencial un baix que no confine amb un comerç per a evitar els problemes de soroll que aquest poguera ocasionar als veïns.

També a l’inrevés. És a dir, una perruqueria, per exemple, no podia situar-se si en la mateixa planta si ja existia un habitatge.

No obstant això, amb les tècniques actuals, el soroll es pot solucionar amb aïllaments que permeten que no hi haja minvament en les condicions d’habitabilitat, salubritat i seguretat per coincidir tots dos usos.

Aquesta modificació del Pla General afavoreix, tant al xicotet comerç com a les persones que busquen un habitatge en una planta baixa.

En els últims temps, aquestes ubicacions són molt sol·licitades per les persones majors, o amb mobilitat reduïda, que no tenen ascensor, ni possibilitat d’instal·lar-ho, en els edificis on viuen actualment.

D’altra banda, en traure un major nombre de propietats al mercat, els preus tendiran a baixar.

Hi ha alguns carrers en les quals aquesta mesura no es podrà aplicar i només es permetrà l’ús residencial en la planta baixa que actualment ja està habilitada com a habitatge.

Això és així per a potenciar el comerç local i preservar zones on els veïns i veïnes gaudisquen d’una major oferta de béns i serveis sense haver de traslladar-se a altres llocs i fomentar les botigues de proximitat.

Les artèries que es volen potenciar com a eixos comercials són l’Avinguda San Onofre, Avinguda Madrid, Carrer Trafalgar, Carrer Primer de Maig, Pare Jesús Fernández, Azorín, Villalba de Lugo, Joanot Martorell, Antic Regne de València, Santa Cecilia, Pizarro i algunes dels carrers del nou Pai de Molí de Animeta com Rigoberta Menchu o Passeig Vaig moldre de Animeta.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha recordat que “un dels meus compromisos quan em vaig presentar a l’alcaldia va ser fer tot el possible perquè l’habitatge no siga un luxe a l’abast de molt pocs. Encara que la majoria de les mesures que es poden adoptar traspassen les nostres competències, sí que hi ha coses que es poden fer i les estic fent. No hem d’oblidar que l’habitatge és un dret de tots i de totes.”

L’alcaldessa ha posat com a exemple el PAI Vaig moldre de Animeta on l’Ajuntament va incrementar el nombre d’Habitatges destinats a Protecció Oficial per damunt del que marca la normativa. Mentre en altres llocs només es destina el 30%, a Quart de Poblet s’exigeix a les constructores que destinen el 50%.