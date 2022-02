Quart de Poblet promociona el paper de les dones en la Ciència repartint un còmic en els col·legis i instituts

La localitat de l’Horta Sud realitza diferents activitats amb motiu del Dia Internacional de Dones i Xiquetes en la Ciència

L’Ajuntament de Quart de Poblet, en commemoració al Dia Internacional de Dones i Xiquetes en la Ciència, ha distribuït entre els diferents centres educatius del municipi el comic “Ciéntificas” a l’alumnat de 5° i 6° de primària i E.S.O. Una adaptació a través d’il·lustracions de l’obra de teatre “Ciéntificas: passat, present i futur” que té com a objectiu dotar de posar en primer pla el paper oblidat cap a aquest col·lectiu, així com fomentar l’interés de les xiquetes en aquells àmbits on fins hui han tingut poques referents que els servisquen d’exemple.

Quart és Ciència va organitzar un acte en el Centre Cultural El Casino en el qual es va debatre el paper de la dona en la ciència. Amb el títol”Per què no ser investigadora o tecnòloga? la catedràtica d’Òptica en la Facultat de Física de la Universitat de València, Paz García Martínez va transmetre missatges a tots els xiquets i xiquetes de manera que cadascun triara la seua professió per vocació sense deixar-se portar pel que la societat tradicionalment ha considerat.

Finalment, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor també se suma a la celebració d’aquest dia amb un Punt d’Interés Puntual amb una selecció de llibres infantils i juvenils sobre biografies i històries on les grans protagonistes són dones científiques.

Històricament, les dones científiques han patit algun tipus de discriminació en la seua carrera sota el conegut “Efecte Matilda” caracteritzat per la falta de reconeixement a les aportacions i assoliments de les dones, quedant atribuïts als homes. Marie Curie, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr i Ada Lovelace van ser víctimes d’això, entre moltes altres que van romandre en l’anonimat.

Segons dades recents del Ministeri d’educació i formació professional, la presència de les dones en càrrecs d’enginyeria, indústria i construcció és del 29% i en informàtica del 13,4%.

