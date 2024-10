Quart de Poblet reconeix l’esforç i el treball dels comerços locals amb la gala dels Premis Q

En aquesta 5a edició s’entregaran 7 guardons, dotats amb 3.500 euros, en les categories de “Comerç” i “Iniciativa Emprenedora Local”

El consistori també se suma a la celebració del Dia del Comerç Local sota el lema “Tan prop, tan nostre”

Quart de Poblet es vist de gala per a retre homenatge als comerços de la localitat en la V gala dels Premis Q, amb els quals es tracta de reconéixer l’esforç i el treball dels negocis de proximitat, que s’han convertit en una peça imprescindible en l’economia i el teixit social del municipi.

L’acte es desenvoluparà en el Centre Cultural El Casino aquest dijous, 24 d’octubre a les 20.00 hores. Durant la gala s’entregaran set guardons, dotats amb 500 euros cadascun d’ells, en les categories de “Comerç” i “Iniciativa Emprendora Local”. D’una banda, es farà lliurament dels premis al comerç accessible, sostenible, excel·lent i innovador. Per una altra, s’atorgaran els premis d’iniciativa emprenedora juvenil, iniciativa emprenedora innovadora i dona emprenedora. Aquests premis estan dotats amb 3.500 euros, 500 euros per a cada guardó.

Dia del Comerç Local

D’altra banda, Quart de Poblet també celebra el divendres, 25 d’octubre, el Dia del Comerç Local sota el lema “Tan prop, tan nostre”. A les 14.00 hores s’entregaran els IV Premis per l’Ús del Valencià en el Comerç Local, amb els quals, en col·laboració amb l’àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament es pretén promoure l’ús del valencià.

Aquests guardons es divideixen en dues categories diferents: premis a l’ús del valencià en retolació i material imprés i premis a l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies, és a dir, a aquells comerços que fan ús de la llengua valenciana en les seues pàgines web i/o xarxes socials. Aquesta edició ha comptat amb un total de 25 participants, dels quals 12 d’ells arreplegaran les seues ajudes per a l’ús del valencià en el comerç local, dotades amb fins a 600 €.

Prèviament, des de les 10.00 hores a la porta de l’Ajuntament de Quart de Poblet s’instal·larà una carpa en la qual es farà lliurament de bosses i un obsequi de l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet.

Dia de les Biblioteques i esdeveniments culturals

L’agenda d’aquesta setmana està marcada per altres esdeveniments com la celebració del Dia de les Biblioteques aquest dijous, 24 d’octubre. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha preparat diverses activitats per a posar en valor la importància de la lectura. Des d’al matí, s’habilitarà un “Racó de Llibres”, un moble urbà que es quedarà de manera permanent al costat de l’antiga Estació (actual Oficina de Turisme), perquè tot aquell que vulga puga gaudir d’una bona lectura. A la vesprada, a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor es durà a terme una sèrie de jocs que donarà principi a les 17.30 hores, amb un trivial literari per equips apte per a totes les edats. En finalitzar el trivial, els xiquets i xiquetes majors de 8 anys podran participar en jocs de taula de paraules.

Un dia després, el divendres 25 d’octubre, tindrà lloc el concert organitzat pel Orfeó Veus Ajuntes “La nostra veu, la nostra música”, un concert de música valenciana que començarà a les 19.00 hores en el Centre Cultural El Casino. Eixe mateix dia, també tindrà lloc la representació de l’obra “La dona de negre”, una de les adaptacions teatrals més exitoses de les últimes dècades. La funció donarà principi a les 20.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila. Les entrades es poden adquirir a través d’aquesta pàgina web. Finalment, el diumenge a les 18.00 hores, es durà a terme la representació del teatre familiar “Sherezade” en el Auditori Vaig moldre de Vila, una obra de la companyia “A Contratecho” basada en les històries de “Les mil i una nits”. Les entrades es poden comprar també a través d’aquesta pàgina web.

Com és habitual, el dissabte 26 d’octubre, a les 10.30 hores en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa de Quart de Poblet, s’ha organitzat una activitat d’educació ambiental centrada en la inspecció del riu.

El diumenge 27 d’octubre, a les 12.00 hores, tindrà lloc el trasllat de la Senyera des de Xirivella fins a Quart de Poblet, on romandrà custodiada fins a l’any que ve. L’acte, organitzat per l’Agrupació de Falles Túria, comptarà amb la participació dels representants de les 13 comissions falleres de tots dos municipis, simbolitza la unió del món faller de tots dos pobles. L’acte comptarà amb la presència de la Fallera Major de València, Berta Peiró, i de la seua Cort d’Honor.