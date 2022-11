Mediolanum, sense més, és el nom en llatí de la ciutat de Milà. Però també dona nom a Banco Mediolanum, entitat especialitzada en l’assessorament financer personalitzat. El banc compta amb una xarxa d’assessors financers —als que anomena Family Bankers— que es dediquen en exclusiva a l’acompanyament de les famílies en la planificació de les finances.

Javier Fano, responsable de Banco Mediolanum a la Zona de Llevant, explica en una entrevista al programa Economia i Empresa, del Grup Televisió, en què consisteix la figura d’aquest expert en finances. Un professional que escolta i aprofundeix per esbrinar les circumstàncies i necessitats reals de les famílies que assessora. A partir d’aquí realitza un tipus de vestit fet a mida per tal d’establir quines són les necessitats de cada estalviador i dur a terme la planificació adequada.

En l’entrevista, el responsable de Banco Mediolanum a la Zona Llevant assenyala la importància de combinar la relació humana i propera de l’assessor amb les eines tecnològiques d’última generació que faciliten les gestions del dia a dia dels clients. Però sempre com a complement a l’acció de valor de comptar amb un expert en finances de carn i ossos.

Més que mai, la importància de comptar amb un assessorament professional és capital, siga per una persona que vol començar a estalviar, i necessita una guia, com per aquelles persones que tenen uns objectius molt més definits i necessiten trobar els instruments i les solucions financeres per mirar d’assolir-los.