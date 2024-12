Queda inaugurada la 41ª edició d’ Expojove, una fira d’ Infància i Joventut que l‘ alcaldessa de València ha destacat com la més solidaria

75.000 metres quadrats són els que acullen aquest any les activitats proposades per als més joves i que Maria José Català, Alcaldessa de València, destaca que tenen com a objectiu tornar a recuperar eixa alegria i sensació de Nadal que els valencians necessiten.

En este sentit, Catalá també ha explicat que “es tracta de l’ edició més solidària” perquè, a més s’ han posat autobusos llançadora de l’ EMT amb connexió directa amb les tres pedanies del Sud afectades per la dana perquè les famílies puguen anar al certamen. Així mateix, qualsevol persona que vaja des d’ algun municipi damnificat tindrà entrada gratuïta.

L’ alcaldessa també ha volgut agrair el seu esforç “als 2.500 soldats instal·lats en Fira València per ajudar en les tasques de reconstrucció de la dana i alliberar el pavelló 2, on inicialment van ser situats amb l’objectiu de que els xiquets valencians puguen gaudir d’ estos dies”.

Aquest any la Comandància militar amb la presència de l’ exèrcit i les forces i cossos de seguretat es troben al pavelló número 4 però sense presència de la UME que té a tots els seus efectius desplegats, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Així i tot també podreu trobar al pavelló 1 de la Fira de València la Regidoria de Festes i Tradicions on es desenvoluparà tot tipus d’activitats com jocs artesanals de fusta, 12 funcions diàries de titelles, circuits de mini golf, parc de jocs visuals i interactius amb tallers per a totes les edats, circuit d’aventures, laberints, carrusel d’animals i un espectacle d’ il·lusions òptiques entre altres.

Al pavelló 2 es situen les entitats que depenen de l’ Ajuntament, amb propostes divulgatives i d’ entreteniment, com a Bombers, Policia Local, EMT, Joventut, Parcs i Jardins, Devesa-Albufera i Turisme, així com la Junta Central Fallera (JCF), la Capitalitat Verda, l’ EMTRE i la Diputació de València.

Per últim, podeu trobar al pavelló 3 la fira d’ atraccions.