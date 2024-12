REC.ON(strucció), un espectacle de circ contemporani en l’Eixereta de Burjassot

Diumenge que ve 15 de desembre, la programació cultural de Burjassot es trasllada al parc de l’Eixereta.

Serà enmig d’eixe escenari verd on es produirà la REC.ON(strucció), un espectacle d’acrobàcies i circ contemporani, que començarà a les 12 h, de la mà de la companyia Bot Project. L’espectacle és d’entrada lliure i gratuït.

Amb un llit elàstic com a element principal, l’espectacle pretén fer una al·legoria de la crisi dels 40, de la vellesa i de l’estigma social que l’envolta, al mateix temps que nua les pors que acompanyen al desenvolupament de les capacitats de l’artista. Tot això, a base d’acrobàcies i ajudant-se també de la dansa i de diferents recursos teatrals. En definitiva, en REC.ON(strucció), el riure, allò estrany en allò quotidià i les reflexions sobre la finitud s’entrellacen amb la creació circense per a explorar la condició humana.

La companyia BotProject va ser fundada en 2007, a Catalunya per Lucas Ruiz i Ángel De Miguel, els qui van combinar les seues habilitats acrobàtiques i interpretatives per a crear un número de trampolí en la mostra de l’Associació de Circ Rogelio Rivel per a les festes de la Mercè. Arran de l’èxit, van decidir unir forces i crear una companyia de circ especialitzada en trampolí i acrobàcies.