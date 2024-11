Agricultura elabora una guia d’actuació amb recomanacions per a les zones afectades per la DANA enfront de la gomosis dels cítrics

Es tracta de mesures de control de caràcter preventiu per a evitar l’afecció en els arbres

Les infeccions poden tardar temps a ser visibles, la qual cosa a vegades pot confondre respecte al moment en el qual es van produir

La conselleria d’Agricultura. Aigua, Ramaderia i Pesca, a través de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i del Servei de Sanitat Vegetal, ha elaborat una guia d’actuació amb recomanacions per a les zones afectades per la DANA enfront de la gomosis dels cítrics (Phytophthora spp.).

Les recomanacions es troben disponibles en l’apartat de Sanitat Vegetal del Portal Agrari de la Conselleria.

La publicació d’aquestes recomanacions té un caràcter preventiu, pel fet que els símptomes d’aquesta malaltia poden tardar bastant temps a aparéixer, i una vegada les lesions són visibles, l’eficàcia de les mesures de control és menor.

En la majoria les zones inundades per la DANA, el nivell de l’aigua ha aconseguit al tronc i les branques principals dels arbres, afavorint les infeccions de Phytophthora. Per això, des d’Agricultura es llancen una sèrie de recomanacions detallades en la guia, com retirar els acúmulos de terra presents sobre el tronc, retirar les proteccions plàstiques dels plançons o l’aplicació de determinats fungicides.

La gomosis dels cítrics, causada per Phytophthora spp., afecta al tronc i les branques principals. Es caracteritza per l’aparició abundant de goma sobre els teixits afectats.

Les lesions es desenvolupen i augmenten la seua grandària durant diversos cicles de cultiu, envoltant per complet la branca o el tronc afectat provocant un decaïment general i finalment la seua mort.

La guia explica que la podridura del coll i les arrels afecta al patró, principalment en la base del tronc i les arrels estructurals, on apareixen xancres de grandària variable. En alguns casos la malaltia causa també pudriciones de les raicillas absorbents (barbada), reduint la capacitat d’absorció d’aigua i nutrients, que es tradueix en falta de vigor, clorosis i defoliació dels arbres afectats.