La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha recol·locat al seu lloc d’origen l’escultura homenatge al sindicalista Valentín González després de la seua restauració. L’escultura de González, un sindicalista assassinat durant la vaga convocada pels sindicats el 25 de juny de 1979, es troba al carrer d’Alberic, en un dels accessos del Mercat d’Abastos, al barri d’Arrancapins. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que amb la reinstal·lació de la figura “donem cabuda a la nostra voluntat de mantindre el patrimoni i també volem que la ciutat continue tenint ben clar el reconeixement a persones com Valentín, que ho mereixen”.

Glòria Tello ha explicat que “malauradament, fa uns mesos un camió va perjudicar esta escultura que, ara, i després d’haver-la rehabilitat per part de la Regidoria, tornem a instal·lar”.

Per a Tello, “l’any 2019 des de la Regidoria de Patrimoni Històric i Artístic vam voler retre homenatge Valentín González en forma d’escultura commemorativa”. La regidora ha recordat que “Valentín González va ser un jove sindicalista valencià que va estar assassinat durant una vaga treballadora organitzada pels sindicats l’any 1979 al mercat d’Abastos. Per a nosaltres és molt important donar reconeixement les persones treballadores que han lluitat pels drets dels treballadors i les treballadores a esta ciutat i, en este sentit, la figura de Valentín és important recordar-la”.

Els treballs de restauració han consistit en una consolidació d’urgència, el redreçament de la planxa i la modificació del sistema d’ancoratge entre la peanya i l’escultura, entre d’altres. El termini d’execució de les obres ha estat de sis setmanes i el cost de la reparació ascendix a 3.436’47 euros.

L’escultura, obra de l’artista Pasqual Boqueta i que va ser donada al consistori per la Plataforma per la Memòria del País Valencià, és d’acer i peanya de pedra i representa una figura humana de forma conceptual. L’obra inclou dos cartel·les que diuen “A Valentín González Ramírez, bracer de la colla del Mercat d’Abastos, afiliat a la CNT” i “Mort per l’impacte d’una bala de goma als 20 anys d’edat durant la vaga dels treballadors del mercat el 25 de juny de 1979”.

L’obra va va ser instal·lada als accessos del Mercat d’Abastos l’any 2019. Dos anys abans, el consistori també va aprovar que el passatge de l’antic Mercat d’Abastos, que comunica el carrer d’Alberic amb la plaça interior de l’edifici, passara a anomenar-se passatge de Valentín González.

Les escultures del Jardí de Monforte

D’altra banda, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic ha finalitzat els treballs de restauració de tres escultures del Jardí de Monforte, en el barri de l’Exposició, que havien patit danys a causa d’actes vandàlics. Les escultures restaurades són la font de Neptú, la figura d’un dels lleons i el querubí amb cigne.

Les figures han patit danys de forma reiterada i han estat reparades en quatre ocasions entre els anys 2000 i 2022. La intervenció ha consistit en la devolució de les figures al seu estat original i l’assegurament de la seua perdurabilitat en el temps.

En concret, s’ha recol·locat l’ala i la cua del cigne en la seua posició original, s’han adherit els dits de la mà i del trident de l’escultura de la font de Neptú i s’ha reconstruït la volumetria de la dent del lleó.

El termini d’execució de les obres ha estat de quatre setmanes i el cost de les intervencions ascendeix a 1.403’60 euros.