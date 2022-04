Mobilitat Sostenible inicia la redacció del projecte de rehabilitació de l’aparcament i el jardí de Parcent en Velluters

Esta setmana s’inicia la redacció del projecte de rehabilitació de l’aparcament subterrani i la plaça Joan de Vila-rasa, que a més inclourà la remodelació del Jardí de Parcent, situat sobre la superfície que ocupa este estacionament en el barri de Velluters, en el cor de Ciutat Vella. Els treballs de redacció, que tenen un termini d’execució previst de sis mesos, han sigut adjudicats a l’empresa Oficina Tècnica TES S.L. per un import de 74.778 euros, IVA inclòs.

Com ha declarat el regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, “es tracta d’un doble projecte de gran envergadura, ja que d’una banda actualitzarà i unirà la vella infraestructura subterrània a l’aparcament Centre Històric-Mercat Central, que reunix els més alts estàndards de qualitat que s’oferixen actualment en un aparcament de la ciutat; per un altre, suposa la renovació i regeneració d’un espai públic i de socialització, que ha de ser de primer ordre, com és la plaça Joan de Vila-rasa en Velluters”.

Això implica, respecte a l’aparcament, garantir les condicions de seguretat i accessibilitat que l’actual normativa exigix d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, la reparació de qualsevol patologia estructural o el seu reforç, i la impermeabilització de la infraestructura. En paral·lel, s’escometrà la reurbanització de la plaça Joan de Vila-rasa, que serà conforme amb l’entorn històric en el qual es troba i amb el disseny existent, d’acord amb el que es preveu per a este conjunt en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, conservant i rehabilitant, en el seu cas, els elements singulars que conté

.Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià