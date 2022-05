La Mancomunitat de l’Horta Sud recapta el suport de Diputació i Ajuntament de València en la seua reivindicació del soterrament de les vies del tren al seu pas per Benetússer, Alfafar i Sedaví

El president de la Mancomunitat José Francisco Cabanes va aprofitar la reunió convocada per la Diputació sobre l’avantprojecte d’urbanització i ordenació del trànsit no motoritzat des de València a Albal per a reclamar el suport.

La Mancomunitat de l’Horta Sud va recaptar divendres passat el suport de la Diputació de València i de l’Ajuntament de València en la seua històrica reivindicació amb Adif per al soterrament de les vies del tren al seu pas per Benetússer, Sedaví i Alfafar.

El president de l’entitat comarcal José Francisco Cabanes va aprofitar la reunió convocada per la Diputació sobre l’avantprojecte d’urbanització i ordenació del trànsit no motoritzat des de València a Albal per a reclamar els suports.



En la seua intervenció, Cabanes va sol·licitar el suport a una reivindicació històrica de la comarca i dels pobles afectats. “Les vies del tren separen des de fa massa temps els nostres pobles i suposen un important perill per a la vida de les persones que vivim en aquests municipis”, va explicar. A més, Cabanes va afegir que el soterrament significaria la possibilitat de crear, pel lloc on hui transcorren les vies, “un corredor verd que unira els pobles d’una forma sostenible”.



La diputada de Mobilitat i regidora de l’ajuntament de Catarroja Dolors Gimeno es va manifestar a favor de la proposta del president de la Mancomunitat de l’Horta Sud i li va traslladar “tot el suport de la Diputació” en les seues reivindicacions per a aconseguir el soterrament de les vies. També es va mostrar favorable a la proposta el regidor de mobilitat sostenible de l’ajuntament de València Giuseppe Grezzi que va participar també en la reunió.



El soterrament de les vies del tren al seu pas per Alfafar, Sedaví i Benetússer és una reivindicació històrica d’aquests municipis i de la Mancomunitat de l’Horta Sud. En 2001 es va redactar un projecte de soterrament que mai es va dur a terme.

En els últims mesos Adif va proposar als municipis la instal·lació d’unes pantalles per a solucionar la contaminació acústica que pateixen els veïns de les zones més pròximes. La proposta ha sigut rebutjada pels ajuntaments pel seu greu impacte visual i s’ha aconseguit paralitzar la seua materialització gràcies al treball dels ajuntaments afectats liderats pels consistoris de Silla i Massanassa.

