Reobri la circulació a la variant temporal del bypass de l’A-7 

La circulació en la A-7 ha sigut restablida aquest dijous després de la reobertura del bypass en la nova variant temporal, construïda en tot just dues setmanes.

Encara que la intenció inicial era posar-la en funcionament ahir a la nit, l’activació de l’alerta roja per part d’Aemet va obligar a ajornar la seua obertura, que finalment s’ha produït hui a migdia.

La variant temporal substitueix el viaducte col·lapsat a Quart de Poblet, a la intersecció amb l’A-3, que va quedar greument danyat per la DANA del 29 d’octubre. Aquesta infraestructura, construïda en un temps rècord per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, permetrà la recuperació parcial del trànsit en aquesta important artèria de l’àrea metropolitana de València, amb un límit de velocitat de 60 km/h.

El ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat en les seues xarxes socials que els vehicles ja circulen per aquesta nova infraestructura, construïda amb mòduls de caixons per a garantir una circulació segura. El bypass de l’A-7 és la principal circumval·lació de la ciutat i un eix vital per al trànsit de la costa mediterrània.