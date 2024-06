Especialistes de l’Oceanogràfic de València, Georgia Aquarium i SeaWorld van rescatar dues belugues del Delfinari NEMO a Járkov, Ucraïna, una ciutat devastada per la guerra.

Les belugues, Plombir i Miranda, van arribar a València en condicions de salut delicades després d’un llarg i perillós viatge.

El rescat va incloure un trajecte de 12 hores per carretera fins a Odesa, seguit d’un viatge fins a Moldàvia i un vol especial fins a València. Este operatiu, un fita en protecció animal, va ser possible gràcies a la cooperació internacional i la col·laboració de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Les belugues romandran en àrees no accessibles al públic per a la seua recuperació, assistides per veterinaris i experts de l’Oceanogràfic i cuidadores ucraïneses.