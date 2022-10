L’Ajuntament de Picassent ha gestionat la retirada d’una gran quantitat d’elements de fibrociment amb amiant degut a la seua perillositat, ja que per la seua composició química l’amiant pot alliberar fibres dolentes per a la salut.

Un total de 48 punts del terme municipal han sigut objecte d’esta actuació que s’ha portat endavant a través del contracte d’una empresa registrada en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) amb un cost de prop de 15.000 euros.

El material recollit ha sigut divers: 1.430 kg de plaques de coberta, 3 saques “Big Bag” d’1m3 amb trossos de plaques, baixants i conductes, 11 dipòsits d’aigua, 170 kg de conductes de diàmetre menor de 300 mm i 1 metre de conducte de fibrociment de més de 500 mm de diàmetre.

“És indignant observar d’incivisme d’algunes persones que per no anar a dipositar els residus on pertoca els llancen en qualsevol lloc del terme. Demostren molt poca humanitat sobretot al deixar objectes amb restes d’amiant. Ara bé, des de l’Ajuntament vetllem pel benestar de la ciutadania per això sancionem este tipus d’actuacions segons la nova ordenança reguladora de neteja pública”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.

Sancions de fins a 3.000 euros

En febrer de 2022, l’Ajuntament de Picassent amb l’objectiu de garantir millors resultats en la neteja viària i la gestió de residus, va aprovar una nova ordenança en la qual queden clarament establertes les normes respecte al tractament dels residus, així com també les sancions que comporta el fet de no respectar-les.

Les infraccions són classificades en lleus, greus i molt greus, i en el cas del amiant es correspon a una infracció molt greu, tipificat en el text: “Abocament de qualsevol tipus de residu quan s’haja posat en perill greu la salut de les persones o s’haja produït un dany per al medi ambient”. I també “ Dipositar residus en abocadors clandestins o l’abandonament incontrolat de qualsevol tipus de residus”. La sanció establerta per a este tipus d’accions és de fins a 3.000 euros.