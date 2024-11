Reunió de l’alcaldessa de València amb les pedanies afectades per la DANA

L’alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha reunit amb els representants municipals de les pedanies del sud afectades per les inundacions de la DANA: el Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral i la Torre.

Durant la trobada, Catalá ha destacat que s’han reforçat les oficines d’atenció en aquestes zones amb professionals de perfils jurídics, administratius, sanitaris i d’atenció psicològica per donar suport als afectats.

A més, l’Ajuntament ha gestionat més de 300 sol·licituds d’ajudes de la Generalitat, i espera implementar un formulari propi per a les ajudes estatals.

En matèria d’educació, s’estan realitzant esforços per restablir la normalitat en centres educatius com el col·legi del Forn d’Alcedo, on ja s’ha descarregat mobiliari, i es preveu reobrir aquesta setmana el col·legi d’educació especial de Castellar.

Pel que fa al transport públic, Catalá ha assenyalat que València està suportant una “pressió molt important” pel tancament del servei de metro, el que incrementa la demanda de l’EMT i de la resta de serveis de transport.

L’alcaldessa també s’ha referit a la manifestació del dissabte, condemnant els actes vandàlics ocorreguts i subratllant que “no respongueren al sentir general de la concentració”. En relació als danys materials, l’Ajuntament s’ha compromès a fer el peritatge de les cases sense assegurança i ha criticat que l’exempció de l’IBI només s’haja permés per als reallotjats.