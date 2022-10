El regidor d’Esports, Fernando Pascual, junt amb el tècnic municipal, Enric Taronger, s’han reunit amb el president de la U.D. Alzira, Juan Antonio Sanjuán i amb el vicepresident i director esportiu, Rafa Asensio

A la reunió s’han ultimat els preparatius per a la final de la Copa RFEF on s’enfrontarà l’equip local amb el Club Deportivo Arenteiro próximament a l’estadi Luis Suñer. També s’ha parlat del partit classificatori de la Copa del Rei on la UD Alzira jugarà contra l’Athletic Club Bilbao que també es jugarà a l’estadi municipal.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat que “L’ajuntament d’Alzira sempre estarà al costat dels nostres esportistes i els nostres clubs, per això anem a seguir treballant per a fer d’estos dos partits dues fites històriques en l’esport alzireny”.