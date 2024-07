Revolver tanca este dimarts el cicle de ‘Concerts de Vivers’ 2024

Finalitza el cicle de música en directe als Jardins de Vivers, que haurà rebut a 26 artistes de tots els estils i procedències en les seues 17 jornades

Els concerts de Vivers entren en la seua recta final amb l’últim concert dels 17 que han compost la programació musical de les nits d’estiu de juliol a la ciutat de València.

Els valencians del grup Revolver són els encarregats d’acomiadar esta edició, que ha sumat 26 artistes de multitud d’estils i procedències i que ha oferit 17 jornades d’oci nocturn a l’aire lliure amb música en directe, dins de la programació Gran Fira de València, organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions.

«Playlist», el tretzé disc d’estudi de Revolver, es presenta com un àlbum de versions d’artistes que actualment inspiren a Carlos Goñi i que ha volgut portar al seu terreny musical.

Segons Goñi, “és un disc de versions, però no de la gent que va fer que es dedicara a això (per a això ja està “Adictos a la Euforia”), sinó dels que fan que li continue valent la pena fer-ho més enllà del que li emociona tocar els seus propis temes”. Versions de Supersubmarina, Los Piratas, La Habitación Roja, La Quinta Estación, Pereza o Extremoduro, entre altres, han passat pel filtre de Revolver per a completar este disc.

Tota la informació dels concerts de Vivers i les entrades estan disponibles en la web www.conciertosdeviveros.com.