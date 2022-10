Taxa turística. Dos paraules que divideixen al govern del botànic però que uneix al del consistori municipal. Les Corts Valencianes ja tramiten una proposició de llei per a implantar-la en la Comunitat Valenciana. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha proposat establir una taxa als apartaments turístics que triplicaria la dels hotels. L’Alcalde de València no ha tardat en pronunciar-se.

Ribó, així com el seu partit, Compromís, sempre s’ha mostrat a favor d’implantar esta taxa.

L’alcalde veu amb bons ulls que els apartaments turístics abonen esta taxa, i que la seua quantitat es triplique respecte als hotels, ja que estos últims son els que creen llocs de treball.

Esta iniciativa proposta per la socialista Sandra Gomez, s’enmarca dintre d’un context de crisi econòmica, on els preus dels combustibles s’han disparat, així com l’energia, la cistella de la compra i els lloguers.