Ribó fa una crida a la col·laboració publicoprivada per promoure un turisme intel·ligent i sostenible

Joan Ribó ha proposat la ciutat “per a la celebració de noves trobades professionals que aborden els reptes de les destinacions turístiques intel·ligents”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha tancat el Congrés Mundial de Destinacions Turístiques intel·ligents, que se celebra al Palau de Congressos, amb una crida a “la sinergia amb tots els agents turístics del territori perquè la gestió turística no és qüestió únicament de l’administració”. L’alcalde, qui ha destacat el fet que València siga capital europea del turisme intel·ligent 2022, ha afirmat que “la nostra ciutat és una destinació acollidora, dinàmica i moderna”.



Joan Ribó, qui ha estat acompanyat del regidor de Turisme, Emiliano García, i del regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha subratllat que “València és una ciutat que aposta pel turisme, per un turisme de qualitat que permet el desenvolupament econòmic de la ciutat alhora que promou la convivència entre el veïnat i les persones que ens visiten, sempre amb una perspectiva de sostenibilitat. Sabem que això no sempre és fàcil i per eixe motiu ens sembla molt positiu haver acollit este congrés”. A més, Ribó ha destacat “l’aprovació de l’estratègia 2030 de la ciutat, la capitalitat verda europea per a 2024 o els projectes d’Smart City, exemples de polítiques públiques orientades a aconseguir eixos objectius que també han d’ajudar-nos a construir ciutats més habitables, amb recursos per combatre el canvi climàtic i que, aplicats a l’àmbit del turisme, ens van convertir en capital europea del turisme intel·ligent”.

L’alcalde ha lloat “el paper de Visit València com a servici aglutinador i dinamitzador de la iniciativa privada i de la confluència amb la iniciativa pública. Podem dir que a València tenim ben present la governança en la gestió de la ciutat com a destinació turística” i, per això, “València se sent ben orgullosa d’haver actuat d’amfitriona com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022 i aprofite l’ocasió per posar la ciutat a la vostra disposició per a la celebració de noves trobades professionals que ens ajuden a abordar els reptes de les destinacions turístiques intel·ligents”.

El Congrés ha congregat més de 1.100 assistents de 45 països diferents i ha tingut la participació de més de 60 ponents per analitzar els reptes i les noves propostes al voltant del model turístic al qual aspira Europa en les pròximes dècades.