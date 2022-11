L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este dimecres en l’obertura de la 13 Workshop Global Energia i Canvi Climàtic de Telefónica, que se celebra a la nostra ciutat fins divendres que ve, 25. Es tracta d’una trobada anual entre els líders de la transformació energètica, en la qual s’analitzen alternatives tecnològiques en matèria d’eficiència energètica i energies renovables, amb la mirada a aconseguir zero emissions netes en 2040.

L’alcalde ha destacat la importància d’esta mena d’iniciatives, i ha assenyalat el paper de lideratge de València en este camp, que actualment treballa per a aconseguir el repte de ser climàticament neutra abans de 2030. Tal com ha recordat Ribó, “com a part de la política d’innovació orientada a missions, Europa assumix que si volem tindre un continent climàticament neutre en 2050 és necessari que, almenys, 100 ciutats demostren que és possible accelerar les transformacions necessàries per a fer-ho. I València ha sigut triada com una d’eixes 100 ciutats on invertir en innovació, on experimentar solucions noves que permeten avançar en eixe objectiu, i provar com la digitalització pot contribuir a abordar els grans reptes que tenim per davant”.

La Comissió Europea assumix que el camí cap a la neutralitat climàtica passa pel desenvolupament de la ciutat intel·ligent, ha explicat l’alcalde, qui ha defensat la “combinació de la tecnologia i la digitalització amb la millora de la qualitat de vida, la reducció de l’impacte ambiental i el consum energètic”. “I és ací, precisament, -ha subratllat- on està el gran repte de les ciutats intel·ligents: posar la tecnologia al servici de les persones, perquè la tecnologia no ha de ser entesa com una fi en si mateix sinó com un poderós instrument per a avançar en el benestar de les persones i la sostenibilitat amb una perspectiva d’inclusió i justícia social”