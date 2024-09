Russafa Escènica Festival de Tardor celebra la XIV edició amb una oferta de més de 30 espectacles i 10 estrenes absolutes

El festival denuncia la inestabilitat financera mentre amplia la seva influència cultural a València i rodalies

Russafa Escènica Festival de Tardor celebra la seua XIV edició del 19 al 29 de setembre a València, amb una programació que inclou més de 30 propostes de teatre, dansa, circ i arts multidisciplinàries. Sota el lema ‘Hasta aquí llegará el mar’, el festival presenta 10 estrenes absolutes de peces breus i 4 espectacles de llarga durada, amb l’objectiu de dinamitzar l’escena emergent i oferir noves oportunitats a creadors i intèrprets.

L’esdeveniment, que compta amb el suport de diverses institucions com el IVC, la Diputació de Valènciahttps://www.dival.es/es i l’Ajuntament, denuncia la inestabilitat financera que suposa dependre de subvencions pendents de resolució, fet que complica la gestió i contractació de professionals. Malgrat aquestes dificultats, el festival manté el seu compromís amb la professionalització i promoció de la cultura, ampliant l’àrea d’influència a altres barris i municipis valencians.

A més dels espectacles, Russafa Escènica ofereix activitats paral·leles com cursos, lectures dramatitzades, concerts i trobades per a professionals, convertint la ciutat en un gran escenari per a l’experimentació i el talent emergent. Els espectadors poden gaudir de l’oferta cultural en espais com teatres, comerços, universitats i espais a l’aire lliure de València.