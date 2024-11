Sanitat atén 391 pacients crònics de zones afectades per la DANA

La Conselleria ha realitzat una gestió proactiva de pacients crònics vulnerables de departaments de salut afectats per la DANA a través de trucades telefòniques de professionals sanitaris del Sistema Valencià de Salut amb reforç de voluntaris que van optar per participar en aquest servei

El centre de coordinació habilitat en La Fe ha establit un circuit innovador de comunicació amb els pacients, que combina l’enviament de SMS inicial, l’atenció d’un assistent cognitiu a través de IA i la crida directa de professionals en cas de detectar alertes

S’ha contactat amb 5.026 pacients a través de l’assistent cognitiu, sobre els quals s’han detectat 2.281 alertes que van facilitar la priorització de les crides, sent contactats després per un professional en funció de les prioritats establides



La Conselleria de Sanitat ha atés 391 pacients crònics vulnerables que requerien algun tipus d’atenció mèdica o farmacèutica imminent gràcies al seguiment telefònic del centre de coordinació d’atenció a crònics instal·lat en La Fe per a prestar assistència a les poblacions afectades per la DANA.

En concret, fins hui, s’ha contactat amb 5.026 pacients a través d’un assistent cognitiu mitjançant intel·ligència artificial.

Entre ells, s’han detectat 2.281 alertes que van facilitar la priorització de les crides, sent contactats després per un professional sanitari en funció de les prioritats establides. Aquests professionals van resoldre la necessitat o la van canalitzar als equips d’atenció primària o hospitalària depenent de la complexitat.

Aquesta actuació proactiva ha permés resoldre amb agilitat l’atenció immediata que requerien un total de 391 pacients crònics vulnerables, alguns d’ells aïllats en els seus domicilis o amb dificultats d’accés.

El procés assistencial posat en marxa consisteix en un primer enviament de SMS avisant al pacient de la crida, a continuació l’assistent virtual realitza l’anomenada al pacient i manté conversa intel·ligent en la qual recapta informació de l’estat de salut i disponibilitat de medicaments per a prioritzar el treball dels professionals que en menys d’una hora contacten amb els pacients realitzant una entrevista clínica secundant-se en les dades arreplegades per l’assistent i la informació disponible en el programari, com a assignació territorial, diagnòstics, medicació activa i últim contacte amb els serveis sanitaris.

Durant la crida, o bé es resol la necessitat o es canalitza als equips d’atenció primària o hospitalària depenent de la complexitat.

Coordinació de voluntaris

La coordinació de voluntaris ha sigut una de les actuacions que la Conselleria de Sanitat ha dut a terme des que es va produir la DANA. Davant el volum de població afectada i la gran quantitat de professionals sanitaris que, de manera voluntària, mostraven el seu interés a prestar de manera altruista els seus serveis per a fer front a la catàstrofe, la Conselleria de Sanitat va prendre la decisió de coordinar aquesta solidaritat.

D’aquesta manera, es buscava maximitzar el suport rebut complementant l’actuació que els serveis sanitaris públics estaven realitzant sobre el terreny i minimitzant els riscos d’una atenció sanitària descontrolada que posara en risc als ciutadans, als propis professionals solidaris i evitara intrusismes o utilització indeguda de medicaments o materials sanitaris sense garanties.

En eixe context, es va crear un formulari per al registre dels voluntaris que s’estaven oferint per milers per a ajudar en totes les zones afectades i als quals la Conselleria de Sanitat agraeix la seua col·laboració desinteressada. A tots ells, Sanitat els ha informat que aquesta mesura és altruista i complementària a l’atenció que ja estan assumint els professionals dels departaments de salut. L’objectiu final és coordinar eixa solidaritat per a dirigir als professionals solidaris als llocs on puguen ser més útils i aconseguir una actuació coordinada amb el Sistema Valencià de Salut.

En aquesta tasca de coordinació de voluntariat, la Conselleria ha comptat amb la col·laboració de l’ONG Metges Sense Fronteres per a la gestió dels professionals sanitaris voluntaris del Centre d’Atenció a Crònics instal·lat en la Fe.

Les principals tasques que es realitzen des d’aquest centre són assegurar la recepció de sol·licitud de necessitats en els punts assistencials, identificar la disponibilitat, competències i preferències del voluntariat i combinar totes dues informacions per a assignar voluntaris als punts on els necessiten.

Des de la Conselleria de Sanitat s’han donat instruccions clares als professionals del Sistema Sanitari Valencià i als de la xarxa solidària perquè la coordinació siga eficient. A més, es garanteix la cobertura de responsabilitat civil dels professionals solidaris.

Atenció sanitària a pacients crònics de la zona afectada

Davant les necessitats que han sorgit en la zona afectada per la DANA, s’ha implementat aquest nou sistema de seguiment de pacients crònics vulnerables per a complementar la labor que es realitza a través dels respectius departaments de salut, establint-se un contacte directe amb aquests pacients de tots els municipis afectats per les inundacions.

L’objectiu és, de manera extraordinària, canalitzar l’atenció presencial necessària després d’un contacte telefònic directe a través dels equips d’atenció primària o hospitalària en el menor temps possible.

En aquest sentit, s’ha implementat un centre d’atenció telefònica en torn de matí i vesprada, coordinat amb recursos propis i complementat amb professionals de perfil mèdic i infermer de la xarxa de voluntaris sanitaris per a fer front a l’emergència produïda per la DANA. A cada professional contactat de la xarxa solidària se li ha explicat la modalitat d’atenció, l’objectiu, el caràcter voluntari i la necessitat de coordinació amb els professionals del Servei Valencià de Salut per a realitzar-la.

Seguiment de les alertes rebudes

Entre les alertes detectades pel sistema, les més habituals han sigut les crides realitzades per empitjorament de la salut, la necessitat de medicació, o una situació d’emergència. Davant aquestes necessitats, calen afegir altres detectades pels sanitaris que realitzen les crides, com la necessitat d’atenció sanitària, atenció social o la demanda d’aliments bàsics, entre altres.