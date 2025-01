Sanitat destina 1,6 milions d’euros per a modernitzar l’equipament tecnològic de l’Hospital de La Ribera

La Conselleria de Sanitat ha invertit en 2024 un total de 1.672.341 euros per a la modernització i renovació de l’equipament tecnològic de l’Hospital Universitari de La Ribera.

Aquesta inversió s’ha orientat principalment a reforçar els serveis de Radiologia, Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Oftalmologia, amb l’objectiu d’impulsar la qualitat assistencial en aquestes àrees clau.

Renovacions tecnològiques per especialitats

En el servei de Radiologia, s’ha renovat el telemando digital híbrid, un equip que permet realitzar diagnòstics per imatge d’alta precisió, a més de procediments intervencionistes com biòpsies o drenatges. També s’ha adquirit un equip de radiologia portàtil, que millora l’atenció als pacients gràcies a estudis d’imatge ràpids i precisos en diversos entorns.

Per a Cirurgia General, s’ha incorporat una torre de cirurgia laparoscòpica 4K, que ofereix una resolució d’imatge ultra alta i facilita cirurgies mínimament invasives. Això redueix el dolor, el risc d’infeccions i els temps de recuperació dels pacients. A més, s’ha adquirit una taula quirúrgica ajustable i ergonòmica, que proporciona un suport òptim durant els procediments quirúrgics.

En els serveis d’Urologia i Ginecologia, s’han incorporat dos ecògrafs de última generació, fonamentals per a diagnòstics precisos i seguiments no invasius.

Pel que fa a Oftalmologia, l’hospital ha adquirit un nou campímetre, una eina essencial per a detectar i monitoritzar alteracions visuals associades a malalties com el glaucoma o patologies de la retina i el nervi òptic.

Altres millores en equipament mèdic

La inversió també ha inclòs l’adquisició de diversos equips d’electromedicina, com ara:

Respiradors.

Monitors de constants vitals.

Electroestimuladors.

Equips de ventilació.

Espiròmetres.

Impacte de les inversions

La gerent del Departament de Salut de La Ribera, Rosabel Ribes, ha destacat que aquestes millores tecnològiques permeten una major precisió diagnòstica, tractaments més efectius i una millor experiència tant per als pacients com per als professionals sanitaris.