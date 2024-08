La Conselleria de Sanitat inverteix 376.000 euros en la modernització dels centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera

Per a 2024, el Departament de Salut de La Ribera continuarà millorant les infraestructures amb noves construccions i ampliacions

La Conselleria de Sanitat ha anunciat una inversió de 376.000 euros per a millorar i modernitzar els centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera durant enguany. El director d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera, Federico Segura, ha destacat la importància d’aquesta inversió per a garantir una atenció sanitària de qualitat en el primer nivell del sistema. Javier Sempere, el subdirector, ha explicat que esta inversió es distribuirà en diverses àrees clau per a garantir una atenció sanitària òptima i actualitzada.

Tall de veu: Javier Sempere. Subdirector d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera

Així, els fons es destinaran a la compra d’equips d’electromedicina, amb 88.500 euros, i a la renovació del mobiliari clínic i general, amb 110.000 euros. A més, es preveuen 99.000 euros per a la millora dels sistemes de climatització i altres reformes estructurals.

Aquestes inversions són un exemple clar del compromís de la Conselleria de Sanitat amb la modernització del sistema sanitari i la millora contínua de les infraestructures d’Atenció Primària.

Tall de veu: Javier Sempere. Subdirector d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera

De cara a 2024, el departament també ha realitzat millores significatives en les infraestructures d’Atenció Primària, com la recent obertura dels consultoris auxiliars de Riola i Fortaleny. A més, s’estan duent a terme processos d’adjudicació i licitació per a les ampliacions dels centres de salut de Sueca i Algemesí, així com per a la construcció del nou centre de salut a Corbera. Aquestes actuacions formen part d’un pla més ampli per a garantir que tots els centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera estiguen ben equipats i preparats per a oferir una atenció de qualitat als seus pacients.