Sanitat habilita 200 punts de donació de sang en zones rurals i de platja en la campanya estival

La directora general d’Atenció Hospitalària, MªJesús Arilla, ha assistit a la presentació de la campanya a l’Hospital Doctor Peset. Que ofereix un nou punt per a atendre els donants de sang i plasma

El passat estiu es van realitzar més de 26.000 donacions: 14.549 a València, 8.988 a Alacant i 2.817 a Castelló

La Conselleria de Sanitat ha habilitat 200 punts de donació de sang en zones rurals i de platja. Així com en diferents localitats de la Comunitat Valenciana perquè els ciutadans que vulguen realitzar aquest acte solidari puguen realitzar-lo en l’època estival.

D’aquesta manera, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha disposat i planificat col·lectes en les tres províncies: 80 a Alacant, 70 a València i 50 a Castelló.

Així s’ha posat de manifest en l’acte de presentació de la campanya estival a la qual ha assistit la directora general d’Atenció Hospitalària, MªJesús Arilla. Que ha tingut lloc a l’Hospital Universitari Doctor Peset, que ofereix un punt fix de donació de sang i plasma en les seues instal·lacions tots els dimecres de juliol i agost.

La campanya pretén reforçar la consciència de la necessitat de donar sang també en vacances

El passat estiu van ser 26.354 donants els que van participar en la campanya i van donar resposta a la necessitat hemoterápica de la Comunitat Valenciana, 14.549 a València, 8.988 a Alacant i 2.817 a Castelló. A més, també es van obtindre 729 unitats de plasma.

La directora general ha destacat que “la campanya pretén reforçar la consciència de la necessitat de donar sang també en vacances. Ja que en aquesta època els donants també poden millorar la vida de molts malalts i fins i tot salvar-la”.

Tal com ha explicat MªJesús Arilla, “no sols s’utilitza per a atendre víctimes d’accidents de trànsit o intervencions quirúrgiques d’urgències sinó. També, per a continuar tractant a malalts oncològics. Realitzar cirurgies programades, atendre persones amb anèmies cròniques i altres patologies que requereixen de transfusions de sang periòdiques”.

En la pàgina web del CTCV i a través de les seues xarxes socials habituals es poden consultar els llocs de donació, col·laboracions d’empreses i resoldre qualsevol dubte.

Des d’el mes de gener passat, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana ha obtingut un total de 84.090 unitats de sang entre les tres províncies. En concret, 47.187 unitats a València, a Alacant 28.556 i a Castelló 8.347 unitats. Així mateix, s’han registrat 3.277 unitats de plasma i 8.338 voluntaris que han donat per primera vegada.

Balanç 2023

En 2023 es van obtindre 175.114 unitats de sang distribuïdes de la manera següent; 97.310 a València, 18.255 a Castelló i 59.552 a Alacant. Aquestes donacions van ser possibles gràcies a la generositat de 116.635 persones, que en molts casos van acudir a donar més d’una vegada.

Per sexes, van donar un 55,46% d’homes i un 44,54% de dones. Els percentatges s’igualen més si es té en compte que les dones poden donar tres vegades a l’any i els homes, quatre. Per franges d’edat el 24,2% dels donants tenia entre 18 i 35 anys, el tram de 36 a 45 anys va concentrar un 21,3% dels donants, els d’edats compreses entre 46 i 65 anys van representar el 54,3% i els majors 65 anys un 0.2%.

La importància de la donació per afèresi

El CTCV també està realitzant campanyes específiques de donació per afèresi i oferint la possibilitat de donar plasma en alguns punts d’extracció itinerants.

En la donació per afèresi, el donant es connecta a una màquina especial que extrau plasma i/o plaquetes. Com la resta de sang és retornada al donant en el mateix circuit i encara que el procés és un poc més llarg, es pot repetir amb més assiduïtat.

Les plaquetes són necessàries per a infinitat de tractaments, sobretot en oncologia. I quant al plasma, només gràcies a ell es poden produir uns certs fàrmacs (albúmina, immunoglobulines, factors de la coagulació…) que serveixen per a tractar malalties que poden arribar a ser molt greus.

El consum i les necessitats cada vegada majors d’aquests components fa necessari establir polítiques de donació de plasma i plaquetes amb el propòsit d’aconseguir i mantindre l’autosuficiència (independència respecte d’altres països i proveïment adequat de producte), així com per a aconseguir estalvi econòmic.