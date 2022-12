Sanitat notifica 2.039 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 1.150 d’ells en persones majors de 60 anys

Els hospitals valencians tenen 380 persones ingressades per COVID, 15 d’elles en l’UCI

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 2.039 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització divendres passat. Els nous casos per províncies són 356 a Castelló (194.296 en total), 478 a Alacant (532.262 en total) i 1.205 a València (847.100 en total).

D’ells, 1.150 són de persones majors de 60 anys. Per províncies: 238 de Castelló, 281 d’Alacant i 631 de València.

Els hospitals valencians tenen actualment 380 persones ingressades per COVID, 15 d’elles en l’UCI: 48 a la província de Castelló, 3 en UCI; 104 a la província d’Alacant, 6 d’elles en l’UCI, i 228 a la província de València, 6 en UCI.

S’han notificat 19 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, tots amb data de defunció en els últims 10 dies. Es tracta de 12 dones d’entre 56 i 96 anys, i 7 homes d’entre 76 i 96 anys. El total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 10.206: 1.220 a la província de Castelló, 3.885 en la d’Alacant i 5.101 en la de València.