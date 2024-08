Els bars i cafeteries de la plaça Jaume I disposaran d’un màxim de 13 taules cadascun, de manera que es permeta el pas i el gaudi de l’espai per la ciutadania

L’Ajuntament de Sedaví ha posat en pràctica l’ordenança que regula l’ocupació de via pública (terrasses) dels locals d’hostaleria, amb l’objectiu de tornar a establir les condicions per als negocis, una vegada superada la pandèmia, i també solucionar algunes situacions en diferents punts de la població.

Cal recordar que, a causa de la COVID-19 i les restriccions, bars i restaurants van poder ampliar la superfície de les terrasses fins al doble, amb l’objectiu de guardar les distàncies de seguretat i poder atendre més clientela a l’aire lliure per a evitar contagis. I així s’ha mantingut la norma durant quatre anys, la qual cosa converteix a Sedaví en el municipi de l’Horta Sud que més temps ha concedit a l’hostaleria aquesta possibilitat.

Amb l’objectiu de tornar a la situació de normalitat i reordenar l’ocupació, el mes de gener de 2024, els establiments hostalers de Sedaví van rebre una comunicació de l’ajuntament en la qual se’ls sol·licitava informació sobre les seues terrasses per a actualitzar les dades i poder aplicar la nova ordenança.

Així, es va requerir als establiments hostalers que indicaren quantes taules i espai sol·licitaven a les seues terrasses, a més d’indicar-los que, quan demanaren ocupar superfície al costat dels edificis confrontants, havien d’aportar les autoritzacions de la propietat. En aquests mesos, els bars i restaurants han anat comunicant al consistori si volien més o menys taules, i se’ls ha anat concedint l’autorització per a les seues terrasses.

“Hem treballat en consens amb l’hostaleria per a reordenar les terrasses, tractant d’atendre totes les peticions i tractant de solucionar algunes dificultats. Som conscients que l’hostaleria és un sector fonamental en l’economia local i en l’oci de la ciutadania”, explica l’alcalde, José F. Cabanes.

Equilibri en la plaça

En el cas de la plaça Jaume I, el punt més cèntric de la població, després de l’estudi tècnic de les sol·licituds, s’ha considerat que el nombre màxim de taules de les terrasses de bars i cafeteries siga de 13 per establiment per a respectar les vies d’accés i d’evacuació, i atendre les peticions de veïns i veïnes.

“La plaça és un lloc d’oci i de gaudi dels veïns i veïnes de la població, un lloc trobe i d’oci tots els dies per gran part de la població i hem d’acordar un equilibri entre tots els usos”, explica l’alcalde, José F. Cabanes.