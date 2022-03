Comença el compte enrere per a la celebració de la Setmana de la Poesia a Alaquàs del 21 al 25 de març, motiu pel qual l’Ajuntament d’Alaquàs i la Biblioteca Municipal Ausiàs March han preparat una agenda carregada de propostes que no et pots perdre.

Encetarem la setmana amb una interessant sel.lecció de llibres de poesia que trobarem al vestíbul de la Biblioteca. Un dia després, el 22 de març Dia Internacional de la Poesia, tindrà lloc la inauguració del Racó de la Poesia i un recital que comptarà amb la participació dels @Poetesd’Alaquàs (Reserva prèvia a la web municipal).Per al dia 24 de març xiquetes, xiquets i famílies que ho desitgen podran sumar-se al taller de `Poesia i humor en família´(Reserva prèvia a la web municipal). I per tancar la setmana, l’alumnat dels instituts de secundaria d’Alaquàs gaudirà d’una xarrada motivadora a càrrec de Miguel Ángel Hoyos, editor del `El Ojo Crítico´de RNE.