S’ha iniciat una nova campanya de control biològic de plagues en els arbres d’Alzira

Amb la solta de Cryptolemus, depredador natural per a combatre el cotonet

La Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat d’Alzira, encapçalada pel regidor Enrique Montalvá, ha iniciat una nova campanya de control biològic de plagues

La Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat d’Alzira, encapçalada pel regidor Enrique Montalvá, ha iniciat una nova campanya de control biològic de plagues amb la solta de Cryptolemus, un depredador natural utilitzat per a combatre el cotonet, una plaga que afecta especialment els arbres i plantes ornamentals de la ciutat.

Este insecte és altament eficaç en l’eliminació del cotonet, que debilita les plantes xuplant la saba i pot causar greus danys si no es controla adequadament. El seu ús com a agent de control biològic és una mesura sostenible que evita l’ús de productes químics nocius per a la salut pública i la biodiversitat de les zones verdes.

“El benestar dels nostres arbres i espais verds és essencial per a la qualitat de vida a Alzira”, ha destacat Enrique Montalvá. “Amb la solta del Cryptolemus, apostem per una solució natural i respectuosa per a mantindre els nostres espais verds lliures de plagues de manera sostenible”.

Els Cryptolemus s’han introduït en diversos punts de la ciutat, prioritzant les àrees amb major presència de cotonet i altres plagues similars. Esta acció s’emmarca dins d’una estratègia global per a protegir i conservar el patrimoni verd de la ciutat i fomentar així la cura i el manteniment dels espais verds d’Alzira.

Des de la Regidoria es farà un seguiment continuat dels resultats d’esta actuació, i no es descarta ampliar la mesura a altres zones si els resultats són positius.