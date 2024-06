Alberic ja té Regina de la Fira de Sant Joan i Sant Pere 2024.

El passat dissabte 15 de juny, la Plaça de la Constitució de la localitat es va vestir de gala per acollir la presentació de la regina Silvia Alberola Iborra.

A partir de les 22:30, els representants de l’Ajuntament d’Alberic van rebre a les portes del consistori a Alberola que arribava a la plaça precedida per les festeres i festers de la seua Cort d’Honor i expressava així la seua il·lusió per encentar aquesta nova etapa.

L’esdeveniment va estar presentat per Iván Miralles i Sara Alcover i va servir per acomiadar-se de la Regina de la Fira 2023, Andrea Méndez Cedrón. Que dalt de l’escenari va imposar la banda i va coronar Silvia Alberola com a nova representant de les festes.

A continuació, l’actual Regina va col·locar la banda a les set festeres de la seua Cort d’Honor, mentre que Javi Salom, President de la Comissió de Fira, va ser l’encarregat d’imposar la insígnia als set festers del 2024. Toño Carratalá, alcalde d’Alberic, va tancar l’acte amb el discurs inaugural de la Fira i les Festes.

Després de la presentació, el Recinte Firal va acollir l’actuació del grup Mito. Les activitats continuen amb el Sopar de Gala i Verbena de la Nit de Sant Joan, amb l’actuació de l’orquestra Maxima.

Tot a punt per gaudir de les festes d’estiu d’Alberic.