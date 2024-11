Sis dies després de la DANA, la desorganització continua

Sis dies després del devastador pas de la DANA, que ha deixat més de 200 morts a Espanya, la majoria a la província de València, l’Exèrcit ha començat a arribar a les zones més afectades, però encara predomina una gran desorganització en l’assistència als damnificats.

Sense accés a serveis bàsics com aigua, llum o aliments, moltes persones continuen depenent de la solidaritat dels seus veïns per sobreviure, mentre creixen els actes vandàlics i la por a robatoris. Les vies saturades i la manca d’informació dificulten la distribució de les ajudes.

Davant d’aquesta crisi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat que s’active l’estat d’emergència nacional, el que implicaria que el Govern central, dirigit pel socialista Pedro Sánchez, assumira el comandament de la situació. Aquesta mesura suposaria llevar la gestió de la resposta a la Generalitat Valenciana, liderada per Carlos Mazón, també conservador, i posar el Ministeri de l’Interior al capdavant de les operacions d’emergència.

Tot i la presència militar que comença a desplegar-se a la zona, la població encara depèn de l’ajuda veïnal per fer front a la catàstrofe i fa un clam per una millor coordinació i més recursos per part de les autoritats per a accelerar les ajudes.