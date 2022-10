La Corporació celebra esta sessió de control, que suposa una eina de transparència fonamental, des de l’any 2015

La Corporació Municipal celebrarà el pròxim dia 21 el debat sobre l’Estat de la Ciutat corresponent a l’exercici en curs. Es tracta de la sisena ocasió en la qual l’Hemicicle Municipal acollirà esta sessió anual des de la instauració del règim democràtic, una iniciativa que va ser impulsada pel Govern Municipal eixit de les eleccions de 2015. Tal com ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó, “considerem que és fonamental una trobada en la qual puguem analitzar els problemes de la ciutat i plantejar maneres de millorar la vida de la ciutadania”.

“Serà un debat molt important perquè ajudarà a millorar la situació de la ciutadania”, ha assegurat l’alcalde, qui ha subratllat que les prioritats de la gestió municipal “han de passar per superar la situació de crisi sanitària que encara estem patint, actuar enfront de les conseqüències derivades de l’actual situació bèl·lica internacional i de la crisi energètica, i continuar amb l’impuls econòmic i de creació d’ocupació, sempre des de la premissa de la solidaritat i l’atenció social”.

Com en les ocasions anteriors, el debat començarà amb la intervenció de l’alcalde de la ciutat, un parlament sense concreció de temps, en el qual Ribó plantejarà les línies argumentals generals de la sessió. Després d’esta intervenció s’ha reservat un temps perquè puguen participar en el debat les entitats socials, veïnals i ciutadanes que sol·liciten intervindre davant el Ple de la Corporació per a plantejar propostes, accions, queixes o suggeriments sobre la gestió municipal.

Després d’estes intervencions ciutadanes s’obrirà el torn de paraula dels portaveus dels diferents grups polítics municipals, que participaran en ordre de menor a major representació en l’Hemicicle: Vox, Ciutadans, PSPV-PSOE, PP i Compromís. Cadascun dels portaveus disposarà de dos torns: una primera intervenció de 15 minuts de duració; i un segon torn de 8 minuts. El debat es tancarà amb la intervenció final de l’alcalde, Joan Ribó.

L’alcalde donarà un repàs per les iniciatives que s’han impulsat al llarg de l’actual exercici, en continuïtat amb les anualitats anteriors, per a impulsar la recuperació econòmica des de la premissa de “no deixar ningú arrere” i de garantir la cobertura social i el suport per als col·lectius ciutadans més febles. Tal com ha assenyalat l’alcalde, el debat sobre l’Estat de la Ciutat és “una eina fonamental que garantix la transparència i el rendiment de comptes, i que va ser posada en marxa en el mandat anterior”.

La millor dada d’ocupació des de fa 14 anys

Tal com reflectixen les dades sobre l’ocupació i l’activitat econòmica, València afronta esta sessió de balanç amb unes xifres objectivament positives: la ciutat ha liderat el descens de l’atur al setembre, amb la millor dada des de fa 14 anys, i en un context en el qual, a més, les xifres de desocupació han augmentat de forma generalitzada en tota Espanya. A això se suma, tal com ha subratllat l’alcalde, la qualitat de l’ocupació generada, amb més de la meitat dels contractes signats de tipus indefinit, la qual cosa suposa cinc vegades més que en el mateix període de l’any anterior.

Durant la sessió, l’alcalde explicarà a la ciutadania i a les forces polítiques que formen part de l’hemicicle els esforços de la corporació municipal per a reactivar l’economia i per a aprofitar les oportunitats de desenvolupament que es deriven de la posada en ús del finançament europeu, “unes oportunitats –ha assegurat- amb les que volem garantir un futur sostenible per a la nostra ciutat, que ens permeta donar resposta als reptes socials i mediambientals