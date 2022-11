S’obri el termini perquè les comissions falleres es presenten als premis Caliu

La convocatòria premia aquelles falles que promouen la igualtat i que contribuïxen a superar barreres i estereotips

Les comissions falleres poden presentar a partir de demà les seues sol·licituds per a participar en els Premis Caliu. Estos guardons reconeixen aquelles falles que pels seus elements i tractament dels temes aborden els conceptes d’igualtat i diversitat, contribuint així a la superació de barreres i estereotips. La regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives i LGTBI, Lucía Beamud, ha destacat el paper que juga l’art i la cultura “per a ajudar-nos a reflexionar i quina millor manera de poder visibilitzar la igualtat que mitjançant les falles, la major festa que tenim a la ciutat de València”. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha fet una crida a totes les comissions falleres perquè participen en esta nova edició dels Premis Caliu ja que “visibilitzar la diversitat i la igualtat dins del món faller ens ajuda a totes i tots a ser millors persones”.



Poden participar en la convocatòria les comissions de falles de la ciutat de València que estiguen integrades en la Junta Central Fallera. El termini de presentació, que s’obri demà dijous, es prolongarà fins al pròxim 1 de març. Hi ha cinc premis en la categoria de falles grans i altres cinc per a les falles infantils. La quantia dels premis en totes dos categories és de 3.000 euros per a la comissió que obtinga el primer premi, 2.000 euros per al segon i 1.000 euros per al tercer premi. El quart i cinqué premis estan dotats amb 500 euros cadascun. A més, totes les falles premiades rebran el corresponent estendard.

La regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives i LGTBI, Lucía Beamud, ha assenyalat que amb estos guardons ja consolidats “premiem aquelles falles que promouen i visibilitzen la diversitat i la igualtat, que treballen contra els estereotips de gènere i que treballen també per un món més igualitari, pels drets humans i en contra de tota discriminació”. Beamud ha recordat que “les falles són representacions artístiques obertes al públic, al carrer. Quina millor manera de visibilitzar la igualtat que a través de la major festa que tenim a la ciutat de València”.

Per la seua banda, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha assenyalat que visibilitzar la diversitat i la igualtat és fonamental “sobretot en un temps en el qual alguns partits i alguns sectors de la societat encara no reconeixen els drets de les persones a ser diferents, a estimar com els done la gana i a viure la vida sense por i sense pressió”.

Entre la documentació que han de presentar les comissions falleres que opten a estos premis figura una memòria descriptiva del projecte, amb la seua motivació, les condicions tècniques, material i pressupost de la falla, redactada atenent també els criteris de llenguatge igualitari. Es pot afegir tota la informació gràfica que es considere necessària per a la millor comprensió del projecte. Tots els detalls dels requisits per a presentar-se a estos premis poden consultar-se en este enllaç de la pàgina web municipal: