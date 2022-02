València és seu per segona temporada consecutiva de “la festa del bàsquet femení”

L’Ajuntament acull el sorteig de la Copa de la Reina, que torna amb el 100 % d’aforament

2022-02-22 La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, acompanyada de la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, participa en l’acte del sorteig de la Copa de S. M. la Reina de Bàsquet.

Ja es coneix el resultat del sorteig de la Copa de la Reina 2022, que es disputarà a València per segona temporada consecutiva, del 24 al 27 de març, en esta ocasió amb el 100 % d’aforament, després de les restriccions per la covid-19.

El Saló de Cristall ha estat l’escenari de l’acte, en què s’han determinat els rivals dels huit equips participants per a la ronda de quarts de final al pavelló de la Font de Sant Lluís. La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha participat en l’esdeveniment, que assenyala el camí per optar al títol de “la festa del bàsquet femení”.

Este dijous s’han revelat a la casa consistorial els quatre encreuaments de quarts de finals de la Copa de la Reina 2022. Perfumerías Avenida, per la seua condició de primer classificat en acabar la primera volta, obrirà el campionat el dijous 24 de març contra IDK Euskotren.

Eixa mateixa jornada, les jugadores del Cadí La Seu i Lointek Gernika s’enfrontaran en les instal·lacions de Quatre Carreres. L’endemà, el divendres 25, serà el torn de l’equip amfitrió, el Valencia Basket, que lluitarà davant del Casademont Zaragoza, mentre que Spar Girona, el vigent campió, ho farà front al Movistar Estudiantes. Les semifinals seran el dissabte 26 de vesprada i la final arribarà el diumenge 27.

La regidora Pilar Bernabé ha estat l’encarregada de extraure les boles del sorteig junt amb Eduardo Badía, representant d’Endesa. L’edil ha destacat que “esta ciutat està encantada amb l’idil·li amb la Federació de Bàsquet, el bàsquet i, sobretot, amb el bàsquet femení”.

També ha remarcat “els valors d’esforç, esportivitat i companyonia” que representa el bàsquet i que compartix la ciutat. La responsable municipal ha assegurat així mateix que “València estarà bolcada en esta competició”, que acull per segon any consecutiu, en esta ocasió “amb les grades de la Fonteta plenes”.

Per la seua part, tant el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, com el president del Valencia Basket, Vicent Solà, han posat de relleu el paper de València com a amfitriona i la seua implicació en l’organització del “major espectacle de bàsquet femení d’Europa”.

En concloure l’acte, al qual han assistit diversos membres de la corporació, s’ha celebrat un segon sorteig dels encreuaments de la Minicopa, el torneig paral·lel que enfrontarà els equips de planter dels 16 clubs que composen la LF Endesa durant la temporada 2021/2022.

