Soterranya i el voluntariat reparen 100 bicicletes en el matinal solidari de Torrent

El barri del Xenillet va acollir una jornada del col·lectiu i la Mancomunitat, en la qual partiparen 20 persones amb coneixements mecànics

Bizieskola i la Fundació Euskadi de Ciclisme han arreplegat i posat a punt altres 200 bicicletes per als ajuntaments de l’Horta Sud

La jornada solidària de reparació de bicicletes, organitzada pel Col·lectiu Soterranya i la Mancomunitat de l’Horta Sud i celebrada aquest cap de setmana en el Xenillet, ha sigut un complet èxit. Una vintena de persones amb coneixements de mecànica va reparar un centenar de bicicletes per a totes les edats, amb l’objectiu que siguen entregades a persones afectades per la DANA, que han perdut els seus vehicles o no tenen mitjà de transport públic per a desplaçar-se.

La jornada formava part de la iniciativa “Bicis per a l’Horta Sud” que va posar en marxa Soterranya dies després de la catàstrofe que va arrasar gran part de la comarca. A través de voluntariat, l’entitat ha arreplegat i reparat les bicicletes. I en un mes i mig, en col·lectiu ecosocial torrentí ha entregat més de 700 bicis a la comarca. Ara, Soterranya i la Mancomunitat inicien una nova fase per la qual, a més de les peticions personals, s’entregaran bicicletes a través dels ajuntaments, amb criteris socials. Les bicis arribaran als pobles aquesta mateixa setmana.

Bicicletes des d’Euskadi

A més de les bicicletes que es van reparar el dissabte, aquest dilluns han arribat a l’Horta Sud 200 bicis més des d’Euskadi, que han sigut aportades per Bizieskola, un projecte de Bilbao inspirat en Soterranya, amb la col·laboració de la Fundació Ciclista Euskadi. Ara, Protecció Civil de Torrent serà l’organisme encarregat del repartiment.

Les bicicletes s’han arreplegat en diferents punts de Bizkaia, Navarra i Àlaba, i s’han reparat en aquella comunitat autònoma per Bizieskola, de manera que ja arriben per a ser entregades directament als ajuntaments. Aquest lot se suma al primer que ja es va enviar, amb bicicletes arreplegades en Guipuzcoa i el País Basc francés.

En la campanya han col·laborat les associacions Biraka i Zirkodomoa (Barakaldo), Recicle (Iruña), Bizikleteroak (Gasteiz), Bizifam (Amorebieta) i l’associació ciclista d’Amorebieta, Ekologistak Martxan, i la coordinadora estatal Conbici, a més dels ajuntaments de Bilbao, Barakaldo, Vitòria-Gasteiz i Pamplona-Iruña