La Mancomunitat de la Ribera Baixa organitza este fòrum gràcies al qual s’espera aconseguir entre 50 i 200 contractes de treball

El pròxim 28 de novembre, la nostra ciutat acollirà el primer Fòrum d’Ocupació SomTalent!, que es desenvoluparà en el Pavelló Cobert des de les 9 fins a les 14 hores. “Després de comprovar l’èxit d’estes fires d’ocupació en altres localitats, des del departament d’ADL de l’Ajuntament vam pensar que havíem d’oferir-lo també a la nostra comarca ja que no s’havia realitzat mai un esdeveniment d’estes característiques. En tractar-se d’un projecte ambiciós, vam proposar a la Mancomunitat la seua organització perquè pogueren participar tots els municipis de la comarca”, ha afirmat la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local i Ocupació, Carmen Pérez.

El Fòrum d’Ocupació Som Talent! consistirà en una marató d’entrevistes en les quals participaran al voltant de 40 empreses amb tres perfils diferents: grans empreses, empreses de treball temporal i pimes. Les persones interessades a participar per a trobar una ocupació, hauran d’inscriure’s en els departaments d’ADL, tant de la Mancomunitat com dels diferents Ajuntaments, o a través de l’enllaç https://riberabaixa.somtalent.es. També podran presentar-se eixe mateix dia en el Pavelló Cobert, amb el seu currículum, per a participar. “Prèviament a les entrevistes, es realitzarà una selecció dels perfils dels aspirants que millor s’adeqüen a les ofertes de les empreses participants. La previsió de la fira és que s’aconseguisquen entre 50 i 200 contractes de treball. Creiem que es tracta d’una iniciativa molt interessant, i més de cara a les festes de Nadal en les quals es produeixen moltes contractacions”, ha assenyalat Carmen Pérez.

El president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Vladimir Micó, ha remarcat el treball previ que s’ha realitzat amb les empreses que han presentat ofertes laborals. També a l’hora d’ajustar els perfils dels possibles candidats, tant dels que s’inscriguen amb anterioritat com dels que acudisquen allí directament. “Són mesos difícils per a l’ocupació, i la nostra pretensió és millorar les xifres a la comarca. Creiem que és una iniciativa molt interessant i, per part nostra, continuarem esforçant-nos per a contribuir a la creació d’ocupació a través de les eines que ens proporcionen les administracions públiques”.

L’Ajuntament ofereix dos tallers gratuïts per a optimitzar la cerca d’ocupació

Prèviament a la celebració del Fòrum d’Ocupació Som Talent!, i per a totes les persones interessades a participar, l’Ajuntament de Sueca, a través del departament d’ADL, ha organitzat dos tallers gratuïts amb l’objectiu de millorar els resultats en la cerca d’ocupació. El primer d’ells s’oferirà dimarts que ve 15 de novembre amb el títol Crea un currículum d’alt impacte. El segon taller, previst per al dijous 17 de novembre, porta per títol Supera la teua entrevista de treball. Tots dos s’impartiran en la seu del Consell Agrari, en horari de 9.30 a 11.30h. Les inscripcions es realitzaran a través de l’enllaç https://sueca.portalemp.com. “Es tracta d’uns tallers destinats exclusivament a la ciutadania de Sueca. Considerem que són molt interessants davant les oportunitats d’ocupació que oferirà la fira”, conclou Carmen Pérez.