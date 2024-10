Sueca celebra el Dia Mundial de la Salut Mental

Un any més, la Fundació SASM de Sueca, que atén persones amb trastorn mental greu, i l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (AFEM RB), han organitzat una sèrie d’actes per a commemorar hui, 10 d’octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental.

A les 11 del matí, ha tingut lloc la lectura d’un manifest en la plaça de l’Ajuntament en el qual han participat usuaris de la Fundació SASM, d’AFEM RB, del Servei d’Atenció i Seguiment a les Persones amb un Problema Greu de Salut Mental (SASEM), alumnat del col·legi Luis Vives i la regidora d’Acció Social, Sari Sáez, qui ha remarcat que, en l’actualitat, la salut mental “continua sent tabú per a una bona part de la societat, a pesar que tots i totes estem exposats a tindre un diagnòstic al llarg de la nostra vida. És per esta raó que la lluita contra l’estigma, la discriminació i l’exclusió social, és una part important de totes les iniciatives que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb problemàtica de salut mental”.

Aprofitant el lema triat enguany per la Confederación Salud Mental España “Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental”, els usuaris d’AFEM RB, Eugenia García, Francisco Martínez i Richar Albentosa, han expressat en el manifest les seues preocupacions respecte a esta qüestió, “per a nosaltres és molt important reivindicar el foment de treballs adaptats a les nostres necessitats, que ens permeten extraure tot el nostre potencial. Totes les persones tenen dret a gaudir d’un entorn laboral saludable, ja que és un dels principals factors que influïxen en el benestar de les persones”.

Per la seua part, M.ª Luz Novella, usuària de la Fundació SASM, ha posat l’accent també en els beneficis del treball com a factor determinant en la salut mental de les persones, “ja que millora la seua simptomatologia i el concepte d’autoeficàcia, a més d’augmentar l’autoestima. Tot això pot ser el canal d’una reconstrucció de la identitat mitjançant la reducció de l’estigma social i l’autoestigma”.

Juan José Cuquerella, usuari de SASEM, ha remarcat en la seua intervenció que hui parla, però que demà desitja ser escoltat, “és hora que el món reconega que no estem trencats, només estem vivint amb una condició que mereix respecte, atenció en igualtat de condicions i recursos adequats. La meua història, i les històries de milions més, han de ser l’impuls que faça avançar esta lluita. No demane simpatia, demane solidaritat”.

Finalment, els alumnes del col·legi Luis Vives, Rubén Huertas, Noelia Esteve, Adriana Mastell i Joan Alcántara, han expressat que, “en el nostre centre, pensem que totes les persones som iguals i tenim els mateixos drets, tant des del punt de vista personal com laboral, independentment de la situació emocional o psicològica. Tots hem de tindre l’oportunitat de desenvolupar-nos i créixer en els llocs de treball. Amb empatia, comprensió, visibilitat i educació, podem trencar l’estigma de la salut mental”.

Els actes han finalitzat amb una activitat denominada Biblioteca Humana en la qual han participat usuaris d’AFEM RB i la Fundació SASM, així com part de l’alumnat del col·legi Luis Vives.