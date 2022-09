Demà divendres 16 i el dissabte 17, el Mercat Central oferirà als seus visitants una àmplia varietat de productes artesanals, tapes i plats típics valencians

La inauguració oficial tindrà lloc demà divendres, a les 20 hores; encara que des de les 19 hores estarà obert al públic

Després del cap de setmana tan intens que s’ha viscut a Sueca amb la celebració de la VII Firarròs i la 61 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana, el municipi es prepara per a continuar amb la seua aposta per la promoció dels productes autòctons de qualitat. En esta ocasió, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, oferirà, els pròxims divendres 16 i dissabte 17, l’edició 14 de Tasta la Plaça, una nova oportunitat per a mostrar als visitants una àmplia varietat de productes artesanals, tapes i plats típics valencians.

“L’objectiu d’esta cita gastronòmica és el d’acostar encara més a la ciutadania i visitants tota l’oferta de productes de qualitat que es poden trobar en el nostre mercat i en els nostres negocis d’hostaleria. Vull agrair a tots els establiments participants la seua implicació, al mateix temps que animar a la població al fet que vinga a visitar-nos”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea.

Els tíquets, a 2 euros, podran adquirir-se des del divendres al matí en la Tourist Info del Mercat Central.