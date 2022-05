El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la semifinal local del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta De Viva Veu, que ha comptat amb la participació d’alumnat de diversos centres escolars del municipi i de l’IES Joan Fuster.

De Viva Veu és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura, basat en accions entorn a la lectura en veu alta, el qual genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població. Esta iniciativa naix en 2014 impulsada per FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura, amb el suport de l’empresa Feets Gestió de Projectes SL. La semifinal local en el nostre municipi ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació.

Els i les participants van competir en quatre categories diferents en funció del curs que estudien: Teuladins (3r i 4t Primària), Blavets (5é i 6é Primària), Passerells (1r i 2n ESO) i Oronetes (3r i 4t ESO). El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, va tindre paraules d’agraïment per al professorat i alumnat dels diferents centres participants per la seua implicació en el projecte, el qual, ha assenyalat, “contribueix a potenciar de manera significativa l’hàbit de la lectura entre els nostres xiquets i xiquetes i joves, fonamental per a millorar el seu aprenentatge i formació”.

L’alumnat que representarà a Sueca en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta – Final Comunitat Valenciana, que se celebrarà el 5 de juny a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, serà: Teuladins – Joan Muñoz (com a suplent, Àlex Martínez); Blavets – Sofía Montagner (com a suplent, Carla Marco); Passerells – Ainhoa Martínez (com a suplent, Aroa Alapont); i Oronetes – el grup format per Arnau Viel, Núria Beneito i María Hellín (i com a suplents, Àfrica Pérez, Aitana Marco i Marta Vendrell).

