L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer de Sueca, AFASU, ha organitzat este matí en la plaça de l’Ajuntament un acte per a commemorar el Dia Mundial d’esta malaltia, que se celebra el 21 de setembre. Elvira Oviedo, presidenta del col·lectiu, ha llegit un manifest a la porta del consistori acompanyada de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i una representació de la corporació municipal.

En la seua intervenció, Elvira Oviedo ha reivindicat la commemoració d’este dia i ha demanat que es pose el focus, entre altres qüestions, “en la necessitat: d’intensificar la investigació i generar consciència en la societat sobre el paper i rellevància dels diferents tipus d’esta investigació aplicada, afavorir l’accessibilitat al coneixement de la investigació per part de la població en general i de les persones més directament interessades, garantir una dotació pressupostària adequada en quantitat i qualitat per a la investigació en totes les seues facetes, generar sinergies i retroalimentació entre els diferents tipus d’investigació, i incorporar la veu i opinió dels pacients en els processos d’investigació biomèdica”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha insistit, una vegada més, “en la importància d’augmentar la inversió en investigació per part de les institucions superiors, així com en els tractaments específics dels pacients perquè algun dia esta malaltia puga convertir-se en crònica i controlable, millorant així la qualitat de vida tant dels malalts com de les seues famílies”.

L’acte ha finalitzat amb una ‘globotà’ en la qual han participat, com és costum, diversos col·legis del municipi.