El Casal Jove va acollir ahir a la vesprada la inauguració de l’Exposició del Taller Intergeneracional de Ganxet que durant els últims mesos s’ha oferit dins de la ‘Programació Jove’ mensual que planifica l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Joventut.

L’activitat, que ha comptat amb una gran acceptació per part de ciutadania de totes les edats, ha finalitzat amb esta mostra en la qual les participants exhibixen algunes de les peces i objectes creats durant el curs.

La inauguració va comptar amb la presència de la regidora de Joventut, Gema Navarro, i del regidor de Patrimoni, Joan López. “La proposta de muntar esta exposició va nàixer en la pròpia clausura del taller.

Els vaig oferir este espai per a poder mostrar les seues creacions i la veritat és que es van mostrar molt contentes, ha tingut un gran acolliment, i recomane a la ciutadania que vinga a visitar-la”, ha assenyalat Gema Navarro, qui ha mostrat també la seua satisfacció per l’èxit d’esta activitat intergeneracional “en la qual han participat persones de totes les edats, fins i tot han vingut iaies amb les seues netes i, per tant, creiem que és una cosa molt positiva que compartisquen el temps i les aficions. Esperem el pròxim curs poder oferir tallers similars”.

Al costat de la professora del taller, Encarna Molina, han participat també en la mostra: Vanessa Marzo, Noelia Sánchez, Anabel Pérez, Lucía Palop, Joana García, Ángeles Meseguer, Marina Simeón, Raquel Beltrán, Carmina Ripoll, Gemma Villanueva, Mónica Biendicho, Loles Tur, Nieves Ibor, Maica Ortells i Desamparados Ferrando. L’exposició podrà visitar-se fins al divendres 14, en el Casal Jove, en horari de 18 a 21 hores.