L’obra, propietat de la Fundació Tatay Meseguer, creada pel pintor, romandrà temporalment en l’Espai Claros fins que finalitzen les obres de condicionament de l’antic edifici de Correus, on es traslladarà definitivament

L’Espai Claros de la Sala Els Porxets ha presentat l’exposició de quadres del reconegut pintor suecà Conrado Meseguer que el municipi acollirà, a partir d’ara de manera definitiva, tal com va expressar l’artista en vida. “Per a l’Ajuntament de Sueca i la Regidoria de Cultura, es tractava d’un desig que havíem de complir perquè resultava inconcebible que l’obra d’un dels nostres suecans més il·lustres no estiguera exposada ací, a la seua ciutat”, ha expressat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

L’Ajuntament de Sueca i la Fundació Salvador Tatay Meseguer, creada pel propi Conrado Meseguer i propietària d’un inventari de les seues obres d’art, pintures i escultures, van signar el passat estiu un conveni de col·laboració mitjançant el qual el nostre municipi acollirà de manera definitiva l’exposició del seu llegat artístic.

A la inauguració de la mostra han acudit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura actual, Vladimir Micó, i el seu predecessor, Joan Carles Vázquez, qui va iniciar els contactes per a aconseguir portar l’obra a Sueca; la dona i filles del pintor; Vicente González, amic de Conrado Meseguer i una de les persones que més ha influït en la consecució del conveni de col·laboració; una representació de la corporació municipal i un gran nombre de ciutadans i ciutadanes.

“Tothom estimem a Conrado, forma part del nostre patrimoni cultural com un dels nostres suecans més il·lustres. Per això, no sols ens sentim orgullosos de tindre ací un llegat artístic de tant de valor sinó també molt satisfets d’haver complit el seu desig i que finalment l’obra de la Fundació que va crear, i que porta el nom del seu net, tornara a la seua casa, a la seua ciutat. És una de les accions que més satisfaccions em proporcionarà com a gestor públic en esta legislatura”, ha afirmat Vladimir Micó, regidor de Cultura.

En concret, l’exposició mostra 10 obres pictòriques de l’artista que formen part del patrimoni de la Fundació Tatay Meseguer. “Per a la família és un dia molt emotiu. El meu pare sempre va voler crear un museu i que fora al seu poble, que és d’on naix l’obra. Un museu dedicat als homes i dones que van treballar la terra i als animals que els van ajudar a fer-ho. Les coses succeeixen quan han de fer-ho. Ell ara no està però per fi ha arribat el moment que ell desitjava, i d’alguna manera està, en els quadres, en les persones que han vingut hui… Estem molt agraïts a l’Ajuntament, al poble de Sueca i a Vicente González, que és qui ens ha ajudat en tot”, ha expressat Águeda Meseguer, una de les filles de Conrado Meseguer.

Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la inauguració d’esta exposició suposa també un motiu d’orgull, “perquè és un projecte que perseguim des de 2020, amb l’ajuda de Vicente González. Ens vam posar en contacte amb la família i vam fer totes les gestions pertinents, per part de l’anterior regidor de Cultura i de l’actual, fins a aconseguir que hui estiguem celebrant esta inauguració”. La primera autoritat municipal ha assenyalat també que, una vegada finalitzades les obres de condicionament de l’antic edifici de Correus, per a convertir-lo en un nou centre cultural de la ciutat, el llegat de la Fundació Tatay Meseguer, tant pictòric com escultòric, passarà a formar part de la secció museística que es dedicarà a grans artistes suecans, com el propi Conrado Meseguer, Alfredo Claros, Vicente Beltrán o Enrique Moret.