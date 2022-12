Sueca mostra de nou la seua solidaritat en l’última donació de sang de l’any

El nostre municipi ha augmentat la xifra de 100 a 123 donacions respecte a desembre de 2021

El casal de la Falla Bernat Aliño va acollir ahir, una vegada més, l’última donació de sang de l’any en la qual de nou el nostre municipi va tornar a demostrar una gran solidaritat aconseguint la xifra de 123 donants, 23 més que al desembre de 2021. Al llarg de tot l’any, una vegada al mes, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana desplaça una de les seues unitats al Centre de Salut de la nostra ciutat per a atendre els donants de sang. L’última donació de l’any, no obstant això, sempre és la més especial i participativa. Per este motiu, des de la Regidoria de Sanitat s’ha volgut oferir un detall a totes les persones que han acudit a donar.

“Estem molt satisfets perquè, en esta última donació, hem superat la quantia que s’havia previst per a hui i, a més, hem aconseguit superar àmpliament l’obtinguda al desembre de 2021. Les xifres reflecteixen també que hem doblegat el nombre de donacions que s’aconsegueixen en la resta de mesos de l’any, estimades entre 60 i 70. Amb tot, Sueca torna a situar-se entre les ciutats més solidàries davant una causa tan necessària. Com a alcalde, volguera felicitar i agrair a la ciutadania que fa açò possible amb la seua humanitat i un gest tan altruista pels altres”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Junt a l’alcalde de Sueca, han acudit també a esta última donació, els regidors Gema Navarro i José Luis Ribera; la fallera major de Sueca i la seua cort d’honor; i les falleres majors i presidents de la Falla Bernat Aliño.